Vrouwen net zo succesvol als mannen bij financieringsaanvragen: Waarom dienen ze er minder in?

Hoewel vrouwen net zo vaak als mannen goedkeuring krijgen voor financieringsaanvragen, dienen zij er beduidend minder in. De belangrijkste kloof in financiering is daarmee niet het goedkeuringspercentage, maar het aantal aanvragen, volgens Code-V. Dit probleem ligt niet bij de vrouwen zelf, maar bij het systeem dat verandering behoeft.

Het uitgangspunt van Code-V, ‘meten is weten’, leidde eind 2023 tot het ontstaan van een samenwerkingsverband tussen 65 organisaties met als doel om vrouwelijke ondernemers meer toegang tot financieringen te bieden. Code-V heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een onafhankelijke stichting met meer dan honderd deelnemende bedrijven en organisaties, waaronder banken, investeerders en maatschappelijke instellingen.

Deze samenwerking is cruciaal omdat het de benodigde data verschaft om het financieringstekort voor vrouwen in Nederland te analyseren. Vorig jaar verscheen het eerste Code-V Data Report 2025, een basisrapport. Recentelijk is een tweede versie uitgebracht, die een voorzichtige vergelijking toelaat.

Groei, met een kanttekening

In 2024 keurden de financiers aangesloten bij Code-V financieringen goed ter waarde van 28,1 miljard euro. Hiervan werd ongeveer 3,9 miljard euro, ofwel 13,7 procent, toegewezen aan ondernemingen geleid door vrouwen. In 2025 steeg het totaalbedrag van goedgekeurde financieringen naar 29,5 miljard euro, waarvan 6,6 miljard euro naar vrouwelijke ondernemers ging, dit is 22,5 procent van het totaal.

Hoewel dit een significante toename lijkt, attribueren onderzoekers deze groei voornamelijk aan verbeterde datakwaliteit. Dit jaar hebben 50 financiers hun gegevens gedeeld, tegenover 41 vorig jaar, wat betere inzichten bood in de genderverdeling.

In 2024 was bij ongeveer 40 procent van de goedgekeurde aanvragen, ter waarde van ongeveer 10,9 miljard euro, het geslacht van de ontvanger onbekend. Een jaar later is dit percentage gedaald naar 14,2 procent, wat neerkomt op ongeveer 4,2 miljard euro.

Desondanks toont de data aan dat er nog steeds groei is. Als alleen de financieringen worden meegenomen waarvan het geslacht van de ondernemer bekend is, ontvingen vrouwen in 2024 22,4 procent van het kapitaal en in 2025 26,2 procent.

26 cent van elke euro

In 2025 ging van elke euro aan risicokapitaal 26 cent naar vrouwelijke ondernemers en 74 cent naar mannelijke ondernemers. Dit is nog ver verwijderd van het gelijke speelveld dat Code-V nastreeft, gezien ongeveer 36,7 procent van de ondernemers in de database vrouw is. De verdeling van kapitaal zou deze ratio moeten reflecteren.

Uit het onderzoek blijkt dat het probleem voornamelijk bij de financieringsaanvragen ligt. Vorig jaar zocht slechts 8,6 procent van de ruim 500.000 vrouwelijke ondernemers actief naar kapitaal voor groei, in tegenstelling tot 13,2 procent van de ongeveer 875.000 mannen.

Hoewel vrouwen in verhouding even vaak financiering verkrijgen, is het absolute aantal aanzienlijk lager: 16.000 vrouwen tegenover 42.000 mannen. Volgens Code-V moet hier de oplossing gezocht worden, en moet het systeem veranderen, niet de vrouwelijke ondernemers.

De overheid zou subsidies en publieke investeringen kunnen koppelen aan specifieke doelen om meer vrouwen naar privéfinanciering te leiden, banken zouden vrouwelijke ondernemers actiever kunnen ondersteunen, en investeerders zouden kunnen zorgen voor meer diversiteit binnen hun teams. Momenteel is slechts 23 procent van de besluitvormers in de financiële sector vrouw, volgens de gegevens van Code-V.

Mannen investeren in mannen

Dit belemmert vrouwelijke ondernemers. Niet alleen omdat zij minder toegang hebben tot traditionele netwerken, maar ook omdat mannelijke investeerders vaker kiezen voor mannelijke ondernemers. Bij investeringsmaatschappijen waar vrouwen voor minstens 50 procent over het kapitaal beschikken, gaat ongeveer 40 procent van de financieringen naar teams met ten minste één vrouwelijke oprichter. Bij mannelijke investeerders is dit 31 procent.

Bias speelt hierbij een rol. Vrouwen presenteren vaak realistischere en minder overdreven prognoses dan mannen, maar deze worden vaak gezien als teken van te weinig ambitie. Investors zouden zich volgens de onderzoekers bewust moeten worden van dergelijke vooroordelen en anders moeten leren kijken. Een vrouwelijke ondernemer die een ambitieuze groeivoorspelling deed, werd bijvoorbeeld bestempeld als ‘onrealistisch en naïef’.

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