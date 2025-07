Gemiste kans voor vrouwelijke ondernemers: Slechts 13,7% van het kapitaal!

In Nederland ontvingen vrouwelijke ondernemers slechts 13,7% van de 28 miljard euro aan financieringen die vorig jaar werden verstrekt door banken en investeerders aangesloten bij Code-V. Een opvallend positief detail: vrouwelijke oprichters krijgen over het algemeen vaker goedkeuring voor financiering door banken dan hun mannelijke collega’s.

Code-V is een netwerk bestaande uit 65 organisaties die zich richten op gelijke kansen voor vrouwelijke ondernemers in Nederland. Grote namen zoals ABN Amro, ING, Rabobank, Deloitte, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en MKB-Nederland zijn betrokken bij dit initiatief.

Onlangs werd het eerste Code-V Data Report 2025 gepubliceerd, dat dient als een nulmeting. In totaal hebben 41 aan Code-V gelieerde banken, investeerders en alternatieve financiers, die hun financiële gegevens hebben gedeeld voor dit rapport, 28,1 miljard euro aan financieringen goedgekeurd. Hiervan was 3,86 miljard euro bestemd voor door vrouwen geleide bedrijven.

Minder aanvragen, hogere succeskans

De statistieken uit het rapport tonen een interessante tegenstrijdigheid. Vrouwelijke ondernemers dienen minder vaak een financieringsaanvraag in dan mannen. Ze vormen bijvoorbeeld 37% van het klantenbestand bij banken, maar zijn slechts verantwoordelijk voor 25% van de financieringsaanvragen.

Wanneer vrouwelijke ondernemers echter een financieringsaanvraag indienen, krijgen ze relatief vaker een positief antwoord. Bij banken ligt het goedkeuringspercentage voor vrouwen op 74%, terwijl dit voor mannen 68% is. Dit verschil is ook merkbaar bij alternatieve financieringsmethoden zoals crowdfunding en factoring, waar vrouwen een goedkeuringspercentage van 24% hebben tegenover 19% bij mannen.

Desondanks resulteert een goedkeuring niet altijd in een vergelijkbaar bedrag. Vrouwelijke aanvragers ontvangen van banken gemiddeld ongeveer 126.000 euro minder dan hun mannelijke tegenhangers. Bij alternatieve financiers bedraagt dit verschil ruim 20.000 euro.

Bij startupinvesteerders is deze kloof nog groter. Vrouwen vragen gemiddeld 205.000 euro minder aan dan mannen en ontvangen 41% van het aangevraagde bedrag, tegenover 43,5% bij mannelijke ondernemers.

Mannelijke medeoprichter naar voren schuiven

De reden dat vrouwen minder kapitaal aantrekken, lijkt niet gerelateerd aan hun prestaties. Sterker nog: bedrijven met een vrouw aan het roer tonen gemiddeld hogere groeicijfers, volgens Code-V. Hun personeelsbestand groeit jaarlijks met gemiddeld 6,3%, tegenover 4,1% bij bedrijven zonder vrouwelijke leiding.

Deze bedrijven zijn ook financieel succesvoller: ze behalen gemiddeld 25% vaker bovengemiddelde winstcijfers en genereren 2,5 keer meer omzet per geïnvesteerde euro.

Voor het Code-V-rapport zijn interviews gehouden met meer dan zeventig vrouwelijke ondernemers. Hieruit blijkt dat velen zich aanpassen aan de normen van een door mannen gedomineerde financieringswereld. Sommigen brengen zelfs een mannelijke medeoprichter naar voren tijdens investeringspitches, omdat dit effectiever blijkt. Anderen mijden bewust fondsen die zich richten op vrouwen, uit angst dat dit later negatieve gevolgen heeft.

Hoe kan het beter?

De cruciale vraag blijft: hoe kunnen we dit verbeteren? Hoe kunnen we meer vrouwen in staat stellen om te ondernemen met voldoende kapitaal? Met dit doel is Code-V opgericht, deels geïnspireerd door de Britse ‘Investing in Women Code’, en inmiddels ondertekend door meer dan honderd investeerders, banken en overheidsinstellingen. Slechts 41 van hen leverden financiële gegevens voor dit onderzoek.

Afgelopen jaar identificeerde 38% van de startende ondernemers zich als vrouw, een stijging van één procentpunt ten opzichte van 2023. Volgens het rapport zouden banken hun personeel moeten trainen om onbewuste vooroordelen aan te pakken en hun kredietbeoordelingsprocessen moeten herzien om discriminatie tegen vrouwelijke ondernemers te minimaliseren. Er is ook winst te behalen door producten te ontwikkelen die beter aansluiten op de realiteit van vrouwelijke ondernemers, bijvoorbeeld bij fluctuerende inkomsten of lagere zekerheden.

Investeerders moeten diverser

Banken, maar ook crowdfundplatformen, zouden hun marketing en adviespraktijken beter kunnen afstemmen op de behoeften en ervaringen van vrouwelijke ondernemers. Alternatieve financiers moeten ook kritisch kijken naar de samenstelling van hun teams en besluitvormers, om meer diversiteit te brengen in hun beoordelingsprocessen, aldus het Code-V-rapport.

Private investeerders wordt ook nadrukkelijk aangeraden de diversiteit in de teams die de uiteindelijke investeringsbeslissingen nemen te vergroten. Ze zouden actief op zoek moeten gaan naar vrouwelijk ondernemerstalent en naar deals met vrouwelijke oprichters.

Ook overheidsinstanties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en publieke fondsen zoals Invest-NL hebben een rol te spelen. Zij kunnen investeren in genderbewust beleid, gerichte subsidieprogramma’s opzetten en fiscale voordelen bieden aan investeerders die kiezen voor vrouwelijk ondernemerschap.

We laten 139 miljard liggen

Berekeningen van ABN Amro en McKinsey uit 2022 tonen aan dat een gelijkere verdeling van financiering tussen mannen en vrouwen jaarlijks 139 miljard euro extra economische waarde zou kunnen genereren voor Nederland. Vrouwen creëren niet alleen omzet en werkgelegenheid, maar hebben ook een bovengemiddelde focus op duurzaamheid, inclusie en langetermijnimpact, volgens het rapport.