Lisa Weeda krijgt 12.500 euro: Grote schrijfbeurs toegekend!

Lisa Weeda ontvangt het TheaterTekstTalent Stipendium

Lisa Weeda is dit jaar de laureaat van het TheaterTekstTalent Stipendium. Ze ontvangt een bedrag van 12.500 euro van het Cultuurfonds en Fonds De Versterking om haar werk aan de tekst 1937 / NOW voort te zetten. De prijsuitreiking vond plaats op zondag in Theater Bellevue te Amsterdam.

Lisa Weeda, van Nederlands-Oekraïense afkomst, is actief als schrijver, literair programmamaker, theatermaker en regisseur van virtual-reality ervaringen. Ze rondde haar opleiding Creative Writing af aan ArtEZ in 2015. Met haar nieuwe werk 1937 / NOW richt ze de schijnwerpers op het vernietigen van archieven en oeuvres in Oekraïne gedurende zowel de twintigste als de eenentwintigste eeuw. Terwijl de verhalen van onderdrukte Russische schrijvers relatief bekend zijn, blijven de verhalen van honderden intellectuelen uit de voormalige Sovjet-satellietstaten grotendeels onbesproken. 1937 / NOW streeft ernaar deze vergeten geschiedenissen te belichten en een waarschuwing uit te spreken tegen censuur, voordat de kunst onherroepelijk verloren gaat.

De jury looft Weeda om haar ‘onvermoeibare inzet’ om deze vergeten verhalen zichtbaar te maken. Haar toepassing van magisch realisme en het spelen met tijd en ruimte maken het voor het publiek mogelijk om zich te verhouden tot een realiteit die ver lijkt, maar dichterbij is dan men denkt. ‘Dit geeft haar werk een indrukwekkende en veelbelovende dimensie.’ Bovendien prijst de jury haar vermogen om complexe thema’s zoals oorlog, migratie, trauma en identiteit op een invoelbare wijze theatraal vorm te geven. ‘Haar toneelschrijven stimuleert de verbeelding en biedt ruimte voor eigen interpretatie, wat andere makers een rijke basis geeft voor theatrale exploratie.’

Het TheaterTekstTalent Stipendium is een initiatief van Fonds De Versterking in samenwerking met het Cultuurfonds. Sinds de start in 2014 wordt deze beurs jaarlijks uitgereikt om toneelschrijvers te ondersteunen en het schrijven en opvoeren van nieuwe theaterteksten in de Nederlandse theaterwereld te bevorderen. De winnaar van het stipendium ontvangt een werkbeurs van € 12.500 om het ingezonden schrijfplan verder uit te werken tot een volwaardige theatertekst. Daarnaast bieden de fondsen nog eens € 2.500 voor een tussentijdse presentatie of coaching en een startbijdrage van € 20.000 voor de productie van het stuk. De jury van 2026 bestond uit mede-initiatiefnemer Joachim Fleury, theatermaker Eran Ben-Michaël, toneelschrijvers Jibbe Willems en Maaike Bergstra, en de winnaar van 2025, Steff Geelen.

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