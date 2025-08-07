AI-Revolutie: Chief Product Officers Verdienen Top bij Startups!

De gemiddelde jaarlijkse verdiensten van chief product officers in startups bedragen 116.000 euro, waarmee zij de best betaalde oprichters zijn. Een toegenomen vraag naar expertise in kunstmatige intelligentie heeft een grote invloed op deze salarissen, zoals recent onderzoek aantoont.

De topverdieners onder de startup-oprichters zijn niet de CEO’s, noch de chief commercial officers, of de financiële experts, maar de chief product officers. Zij verdienden gemiddeld 116.000 euro in het jaar 2024.

Uit een studie van investeringsfirma Creandum, uitgevoerd onder 688 oprichters voornamelijk in Europa, komen deze cijfers naar voren.

Uit de jaarlijkse salarisonderzoeken bij startup-oprichters blijkt dat de salarissen over de hele linie zijn toegenomen. Vooral bij ondernemers die hun bedrijf zonder externe financiering starten, de zogenaamde bootstrappers, is een verdubbeling van het mediane salaris te zien.

Creandum maakt een duidelijk onderscheid tussen gemiddelde salarissen en mediane salarissen. De mediaan, die de middelste waarde in een dataset aangeeft, biedt een realistischer beeld van wat de meeste mensen verdienen, omdat het niet beïnvloed wordt door extreem hoge salarissen die het gemiddelde kunnen verhogen.

De toename in beloningen is deels te verklaren door de daling van investeringen in Europese startups in 2023. Veel startups moesten moeite doen om te overleven, en salarisverhogingen waren vaak niet mogelijk. Nu de markt herstelt en startups financieel sterker staan, is er weer ruimte voor betere salarissen.

Veranderingen aan de top

Er is een merkbare verschuiving in welke functies de hoogste salarissen opleveren. Vorig jaar was dit nog de chief revenue officer, maar nu is het de chief product officer.

Deze verschuiving reflecteert de hernieuwde nadruk op productontwikkeling, vooral vanwege de opkomst van kunstmatige intelligentie, volgens Creandum. Met AI als een dominante factor op de markt zijn het de technisch onderlegde oprichters die nu de topverdieners zijn.

Terugkeer van bonussen

Bonussen zijn ook weer populair, vooral bij startups in de Series B-fase, die al meerdere financieringsronden achter de rug hebben. Dit is logisch, gezien deze bedrijven hun groeipotentieel al hebben bewezen. Bonussen worden een logisch onderdeel van het compensatiepakket.

Bij Series B-startups bestaat nu gemiddeld 24 procent van de totale beloning uit bonussen.

Benelux scoort gemiddeld

Oprichters uit Nederland, België en Luxemburg verdienen meer dan het Europees gemiddelde, maar minder dan hun collega’s in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Duitstalige landen. Het gemiddelde salaris in de Benelux is echter met 90 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Een belangrijke kanttekening is dat slechts 19 respondenten uit de Benelux deelnamen aan het onderzoek van Creandum, wat te weinig is om betrouwbare conclusies te trekken over deze regio, hoewel de resultaten indicatief zijn.

Aandeelverwatering naarmate startups groeien

Oprichters van startups moeten rekening houden met aandeelverwatering bij elke financieringsronde. De grootste daling in aandelenbezit vindt plaats tussen de Series A en B-rondes, waarbij het aandeel gemiddeld met 35 procent afneemt.

Het aantal medeoprichters speelt een cruciale rol in hoeveel aandelen je behoudt. Een solo-oprichter heeft bij een Series B-ronde gemiddeld nog 30 procent van de aandelen, terwijl dit bij vijf oprichters minder dan 7 procent per persoon is.

Opkomst van klimaattechnologie en gezondheidszorg

Een andere opvallende trend is de opkomst van startups in de sectoren climate tech en health tech. Oprichters in deze industrieën verdienen bij latere financieringsrondes meer dan hun collega’s in fintech, de sector die traditioneel de hoogste salarissen biedt.

De hoge salarissen in de climate tech sector zijn niet onverwacht, gezien deze sector in de eerste helft van 2024 bijna 21 miljard euro aan investeringen en leningen heeft aangetrokken.

Verkleining van genderverschillen

Ten slotte is er goed nieuws op het gebied van gelijkheid in beloning. De loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke oprichters is aanzienlijk kleiner geworden. Bij bootstrapping bedrijven verdienen vrouwen zelfs 3 procent meer dan mannen. Alleen in de pre-seed fase blijft er een aanzienlijk verschil bestaan van 23 procent in het voordeel van mannen.

Het verkleinen van deze loonkloof is een positieve ontwikkeling, maar de ongelijkheid in de startup-wereld blijft aanzienlijk, aldus Creandum. Slechts een zesde van alle oprichters die de afgelopen twee jaar aan het onderzoek deelnamen, was vrouw.

