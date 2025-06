5 Misverstanden over Factoring: Ontdek waarom je niet hoeft te wachten op je geld!

In samenwerking met Freelance Factoring – Factoring wordt vaak onterecht beschouwd als een noodoplossing voor financieel klemzittende bedrijven, terwijl het eigenlijk een tactisch middel kan zijn om groei te financieren. “Als we twee dagen langer moeten wachten op een levering, zijn we teleurgesteld. Echter, het accepteren van maandenlange wachttijden voor de betaling van een factuur vinden we normaal”, zegt Igor Meijs van Freelance Factoring.

Uit onderzoek van de Stichting MKB Financiering blijkt dat het aandeel van alternatieve financiers bij MKB-bedrijven in Nederland snel toeneemt. In 2024 was de markt voor non-bancaire financiering goed voor een totaal van 5,8 miljard euro, waarbij het grootste deel van de financieringen (34 procent) onder de 1 miljoen euro lag.

De markt laat vooral een significante stijging zien in het aantal kleinere financieringen tot 50.000 euro. Dit duidt op een toenemende vraag naar toegankelijke financieringsoplossingen voor kleinere ondernemingen. Factoring, een snel groeiende sector, is een van deze alternatieve financieringsmethoden.

Het principe van factoring is eenvoudig, legt Igor Meijs, directeur en oprichter van Freelance Factoring, uit. “Wij kopen de facturen van onze klanten op zodra deze zijn verstuurd. Zodra de factuur is uitgegeven, betalen wij het bedrag uit. Wij nemen zowel de voor- als nadelen over, wachten op de betaling van de factuur en nemen het risico op ons als een debiteur niet betaalt.”

Misvatting 1: Factoring is alleen voor bedrijven in zware financiële nood

Veel mensen denken ten onrechte dat factoring alleen een optie is voor bedrijven op de rand van faillissement. “Een bedrijf dat naar ons toe komt heeft zeker een financiële uitdaging, maar factoring is niet bedoeld voor situaties van faillissement. Het zou alleen de financiële druk verhogen”, stelt Meijs. Hij voegt toe dat vooral financieel gezonde bedrijven kiezen voor factoring, zoals bouwbedrijven die hun cashflow willen beheren tijdens de bouwvak wanneer er geen inkomsten zijn, terwijl de kosten doorlopen.

Misvatting 2: Factoring is te duur

Meijs is transparant over de kosten: “We rekenen tussen de 1,75 en 4 procent van de factuurwaarde die gefinancierd wordt, gemiddeld vaak zo’n 2,5 procent. Of dit duur of goedkoop is, hangt af van je marge.” Hij illustreert dit met een voorbeeld van een detacheringsbedrijf dat personeel wil plaatsen maar de kosten niet voor kan schieten.

Misvatting 3: Schande van factoring

Veel ondernemers zijn bezorgd over hoe hun klanten zullen reageren als ze weten dat ze gebruik maken van een factormaatschappij. “Klanten zijn vaak bezorgd over wat hun opdrachtgevers zullen denken. Maar in veel gevallen gebruiken die opdrachtgevers zelf ook factoring”, zegt Meijs.

Misvatting 4: Factoring is alleen voor kleine bedrijven

Factoring is relevant voor een breed scala aan bedrijven, van freelancers tot het MKB, vertelt Meijs. Zijn bedrijf specialiseert zich in financieringsbehoeften tot ongeveer 1 miljoen per maand.

Misvatting 5: Het is een teken van zwakte

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, ziet Meijs factoring als een strategische keuze die bedrijven kan helpen groeien. “We zien het bij zzp’ers die beginnen als eenmanszaak en groeien tot bedrijven met twintig werknemers”, deelt hij.

‘We wachten nergens meer op’

Factoring wordt langzaam een luxeproduct voor zzp’ers, merkt Meijs op. “Het is erg fijn om geen debiteurenbeheer te hoeven doen.” Hij benadrukt ook het belang van directe betaling na voltooiing van het werk. “Het is vreemd dat er factoring voor nodig is, maar deze directe beloning werkt goed, vooral in de freelance sector”, concludeert Meijs.

