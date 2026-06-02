Week 21 Must Reads: Topvrouw ASR, Zielloze Bestuurskamers: Is Europa Kansloos tegen Elon Musk?

Onze redactie heeft de meest interessante artikelen van de afgelopen week voor je geselecteerd. Deze week onder andere: Ingrid de Swart heeft geen traditioneel pad gevolgd naar de top van ASR, bestuurders negeren vaak de impact van hun omgeving op hun besluitvorming, en Europa zoekt naar een antwoord op SpaceX.

Ingrid de Swart: Van literatuur naar leiderschap bij ASR

Ingrid de Swart heeft een onconventionele weg afgelegd naar het CEO-schap van het AEX-genoteerde ASR, beginnend met haar passie voor renaissanceliteratuur. Haar kracht, zo stellen kenners, ligt in de unieke combinatie van analytisch vermogen, emotionele intelligentie en een nieuwsgierigheid naar technologie.

Waarom is dit lezenswaardig? Journalist Wilke Wittebrood biedt een boeiend inzicht in het leiderschapsprofiel van een bestuurder die het belang van empathie, taalvaardigheid en nieuwsgierigheid boven droge cijfers en bestuurskundige vaardigheden stelt.

Technische macht in Europa: Kunnen Amsterdam en Eindhoven samen Europa’s Silicon Valley vormen?

Amsterdam is een centrum van AI en software, terwijl Eindhoven uitblinkt in chipproductie en geavanceerde technologieën. Onderzoekers van de VU en Rabobank suggereren dat het combineren van deze twee hubs door een technologische corridor te vormen, Nederland kan transformeren in een Europese innovatieleider.

Waarom moet je dit lezen? Het artikel verkent hoe Nederland door het integreren van regionale krachten een voortrekkersrol in Europese innovatie kan spelen.

Besluitvorming in Nederlandse boardrooms lijdt onder gebrek aan aandacht voor de omgeving

Van de inrichting van de kamer tot de volgorde van sprekers, bestuurders onderschatten vaak de impact van hun omgeving op besluitvorming. Volgens boardroomexpert Hans van Emmerik speelt de setting een veel grotere rol in het gedrag en de uiteindelijke beslissingen dan men zich realiseert.

Waarom moet je dit lezen? In een gesprek met journaliste Karin Swiers deelt Van Emmerik nuttige tips voor leiders die effectiever willen beslissen.

Europa’s reactie op SpaceX: Meer mogelijk dan men denkt

Met een beursgang die een waardering van 1,75 biljoen dollar kan bereiken, lijkt SpaceX lichtjaren voor op Europa. Toch werkt Europa achter de schermen aan een eigen ruimtevaartstrategie, inclusief herbruikbare raketten en duurzame technologieën.

Waarom moet je dit lezen? Journaliste Karin Swiers onderzoekt of Europa echt achterloopt op Elon Musk, of dat het juist een slimmere benadering van ruimtevaart ontwikkelt.

Zuivere authenticiteit op het werk is een carrièrekiller

Authenticiteit wordt vaak gezien als het sleutelwoord voor succesvol leiderschap en carrièrevooruitgang. Businesspsycholoog Tomas Chamorro-Premuzic betwist deze visie en stelt dat volledige authenticiteit op de werkvloer vaak contraproductief werkt.

Waarom moet je dit lezen? Chamorro-Premuzic ontkracht vier populaire mythes over authenticiteit en benadrukt het belang van reputatie, sociale intelligentie en aanpassingsvermogen.

Belangrijkste nieuws van week 21 2026:

Tata Steel riskert verlies van vergunningen voor controversiële fabrieken, evacuatie in winkelcentrum door stormloop op Swatch-horloges (maandag 18 mei)

Elon Musk verliest rechtszaak tegen Sam Altman, Belastingdienst opgelicht voor 6,7 miljoen in Bulgarenfraude (dinsdag 19 mei)

Hema leent 60 miljoen van familie Van Eerd voor overname, Trump verdedigt Tata Steel (woensdag 20 mei)

Raketbouwer Destinus wil naar de Amsterdamse beurs, Elon Musk mogelijk miljardair door SpaceX (donderdag 21 mei)

Snel koper voor Magnum kan rekenen op zware belasting, TNO lanceert 10 defensie-startups (vrijdag 22 mei)

