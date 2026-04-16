Week 15 Topartikelen: Robots als Redders, Wellbeing Washing, en de Bonusspiraal

Onze redactie heeft opnieuw de meest interessante artikelen van de afgelopen week voor u uitgelicht. Deze week onder meer aandacht voor hoe robots de Nederlandse industrie kunnen redden, de vooruitgang in elektrisch vliegen, de redenen achter de stijgende topbeloningen en waarom veel initiatieven voor welzijn op het werk tekortschieten.

Robots: van bedreiging naar reddingsmiddel voor de Nederlandse industrie

Volgens TNO moet de Nederlandse maakindustrie binnen tien jaar een enorme sprong maken in de robotisering en automatisering om te overleven. Vergrijzing, personeelstekorten en sterke internationale concurrentie kunnen anders leiden tot onherstelbare schade.

Waarom is dit lezenswaardig? In dit artikel, geschreven door MT/Sprout-redacteur Philip Bueters, wordt uitgelegd waarom robotisering cruciaal is voor de economie. Het gaat in op productiviteit, geopolitiek, concurrentievermogen en waarom Nederland riskeert achterop te raken.

De eindeloze stijging van topbeloningen: een verklaring

Terwijl KLM haar medewerkers om loonmatiging vroeg, steeg de beloning van topvrouw Marjan Rintel aanzienlijk. Zowel bij Ahold Delhaize als Shell worden ook hogere topbeloningen voorgesteld. Opvallend is de verschuiving naar een agressiever Angelsaksisch beloningsmodel, gedreven door aandeelhouderswaarde en internationale competitie.

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Wilke Wittebrood onderzoekt samen met experts de redenen achter deze opwaartse spiraal van bonussen. Het artikel belicht de spanning tussen marktconforme vergoedingen en maatschappelijk draagvlak.

Elektrische luchtvaart maakt belangrijke vorderingen: Elysian test vliegend model

De Nederlandse startup Elysian heeft deze week hun E9X-model, een schaalmodel, succesvol laten vliegen. Hoewel het een kleine stap lijkt, is het een cruciale ontwikkeling voor een vliegtuig dat uiteindelijk 90 passagiers tot 750 kilometer ver elektrisch moet kunnen vervoeren. De uitdagingen blijven echter groot, van batterijtechnologie tot certificering en infrastructuur.

Waarom moet je dit lezen? Ontdek hoe een Nederlandse startup een doorbraak probeert te forceren in een van de moeilijkste industrieën ter wereld, en waarom dit vooral een kwestie is van geduld en realistische stappen.

Werkplek welzijn: waarom veel initiatieven falen

Bedrijven steken veel geld in welzijnsprogramma’s zoals sportabonnementen en psychologische ondersteuning, maar vaak zonder het gewenste effect. Gedragswetenschappers Ferdi Gökhan en Jesse Vullinghs wijzen niet naar de medewerker, maar naar de organisatie van het werk zelf: processen, werkdruk en leiderschap zijn vaak de boosdoeners.

Waarom moet je dit lezen? In gesprek met MT/Sprout-redacteur Karin Swiers leggen de onderzoekers uit waarom veel welzijnsinitiatieven tekortschieten. Ze benadrukken dat echte verbeteringen in de kern van de organisatie moeten worden aangepakt, niet enkel met extraatjes.

Belangrijkste nieuws uit week 15 van 2026:

Air France-KLM doet overnamebod op TAP en dreigend tekort aan kerosine en diesel (maandag 6 april)

Discussie over bonus van KLM-topvrouw Marjan Rintel en de meest innovatieve bedrijven krijgen minste ondersteuning (dinsdag 7 april)

Kritiek op bonus KLM-CEO ‘ongepast’ en tijdelijk wapenstilstand tussen VS en Iran (woensdag 8 april)

Iran eist crypto-betalingen in Straat van Hormuz en faillissement van bedrijf Kees Koolen (donderdag 9 april)

Banken zien AI als kans voor meer banen en Wolters Kluwer wil grenzen aan topbeloningen verlagen (vrijdag 10 april)

