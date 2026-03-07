Week 8 Must Reads: Vliegende Taxi’s en Kweekvlees volgens Klaas Dijkhoff: Van Front tot Druipend Vlees!

Deze week moet je de volgende artikelen niet missen: de reden waarom kweekvlees moet druipen, een ongemakkelijke vraag van de CEO van Afas, en de oprichters van Tulip Tech die ooit droomden van vliegende taxi’s maar nu leveren in oorlogstijd.

Klaas Dijkhoff: ‘Kweekvlees moet net zo uit mijn baard druipen als echt vlees’

Volgens Klaas Dijkhoff is het essentieel om gedragsverandering te bewerkstelligen voor grote duurzaamheidstransities, maar te veel aandringen werkt contraproductief. Om mensen te bewegen naar duurzamere alternatieven, moet je begrijpen wat ze echt nodig hebben. Mensen hebben geen behoefte aan een warmtepomp, ze willen gewoon een warm huis. Ze willen geen biologisch voedsel per se, ze willen gewoon smakelijk eten.

Waarom moet je dit lezen? Een nuttige les voor leiders en ondernemers: stop met alleen rationeel overtuigen en begin met verleiden door middel van gedrag.

Lees hier: Klaas Dijkhoff over waarom kweekvlees net zo moet druipen als gewoon vlees

Afas CEO: ‘Wat is ons bestaansrecht als straks iedereen kan programmeren?’

Bas van der Veldt, de topman van Afas, is helemaal in de ban van Vibecoding. Hij ontwikkelde zelf een app zonder ook maar één regel code te schrijven en stelt zichzelf daarna een lastige vraag: wat is het bestaansrecht van zijn bedrijf als programmeren voor iedereen toegankelijk wordt?

Waarom moet je dit lezen? In zijn column denkt Bas van der Veldt na over technologie, leiderschap en het bestaansrecht van bedrijven. Hoe voeg je waarde toe wanneer je kernactiviteit gemeengoed wordt?

Lees hier: Bas van der Veldt over de toekomst van zijn softwarebedrijf in een tijdperk waarin iedereen kan programmeren

Van dromen over vliegende taxi’s tot leverancier op het slagveld: Tulip Tech

Wat ooit begon als een groene droom over elektrisch vliegen, is door de Russische invasie in Oekraïne omgevormd tot een snel groeiend defensiebedrijf. Tulip Tech voorziet nu in batterijpakketten voor drones die een cruciale rol spelen in de oorlog, met orders die in de honderdduizenden lopen.

Waarom moet je dit lezen? Een inspirerend voorbeeld van hoe een Nederlandse high-tech startup door geopolitieke druk transformeert tot een belangrijke speler in de defensietechnologie. Over snelle groei in crisistijden, Europese afhankelijkheid van China, en hoe innovatie en democratie samengaan in oorlogstijd.

Lees hier: De explosieve groei van Tulip Tech: van duurzame dromen naar defensiebelangen

AI in de directiekamer: ‘Ik ben niet aangenomen om e-mails te versturen’

Sake Algra, executive vicepresident bij KPN, zegt 10 tot 20 procent van zijn tijd te besparen dankzij AI-tools. Deze tijdwinst gebruikt hij niet om meer taken af te ronden, maar om betere gesprekken te voeren met collega’s en klanten. AI wordt zo een middel voor effectiever leiderschap.

Waarom moet je dit lezen? In deze serie van MT/Sprout laat redacteur Karin Swiers zien hoe leiders kunstmatige intelligentie praktisch toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Lees hier: Hoe AI de werkdag waardevoller maakt voor een directeur bij KPN: ‘Mijn taak is meer dan e-mails versturen’

Het belangrijkste nieuws van week 8 in 2026:

Gerard Sanderink krijgt nog 50 miljoen, is echter onvindbaar en advocaten zijn drukker door AI-assistenten (maandag 16 februari)

Tata Steel schakelt groter advocatenkantoor in tegen miljardenclaim en investeren in Europa moet sneller en gemakkelijker (dinsdag 17 februari)

ING: klimaatzaak door Milieudefensie schaadt de economie en het Ozempic-effect heeft impact op de suikermarkt (woensdag 18 februari)

Zuckerberg verdedigt Meta in een verslavingszaak en een toename van vrouwen in topfuncties (donderdag 19 februari)

Philips-CEO Roy Jakobs aangeklaagd wegens problemen met slaapapneuapparaten en topman AirFrance-KLM roept op tot hogere productiviteit van KLM-personeel (vrijdag 20 februari)

Must reads