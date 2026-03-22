Soep of Zeep: Unilever Overweegt Verkoop van Complete Voedingstak!

Hellmann’s, Knorr, Marmite: stuk voor stuk bekende merken die misschien niet veel langer deel uitmaken van Unilever. Het lijkt erop dat het bedrijf serieus overweegt om zijn hele voedingsmiddelenafdeling af te stoten.

#1 Overwegingen van Unilever om de voedingsdivisie te splitsen

Volgens bronnen dicht bij het dossier, die met Bloomberg hebben gesproken, bevindt het proces zich nog in een beginfase. Unilever heeft financiële adviseurs ingeschakeld om de mogelijkheden te evalueren, waaronder een volledige afsplitsing of verkoop van de afdeling. Het is echter ook mogelijk dat ze besluiten om de kernmerken te behouden en de rest te verkopen, of zelfs om de huidige structuur te handhaven.

De exacte timing van een besluit is nog onduidelijk. Unilever heeft geen commentaar gegeven op vragen van Bloomberg. Bronnen melden dat een verkoop of afsplitsing vóór 2027 onwaarschijnlijk is, wat betekent dat er dit jaar nog geen grote veranderingen worden verwacht.

#2 De redenen achter Unilever’s keuze om de voedingsmiddelen te verkopen

Dit zag men al aankomen. Onder het leiderschap van voormalig CEO Hein Schumacher is al eerder gesneden in de voedingsdivisie. De nadruk ligt nu meer op non-foodsectoren zoals schoonheids- en persoonlijke verzorgingsproducten (zoals Dove en Axe) en was- en schoonmaakmiddelen (zoals Omo en Cif).

Fernando Fernandez, de opvolger van Schumacher, zet deze strategie voort. Hij werd in februari 2025 benoemd met de opdracht om de veranderingen te versnellen.

De margarinedivisie (Becel, Blue Band) werd al in 2018 verkocht. In 2022 volgde het grootste deel van de theedivisie (Lipton, Pukka), en vorig jaar werden merken als Unox, Conimex, en De Vegetarische Slager afgestoten. Ook werd de ijsdivisie onafhankelijk gemaakt en onder de naam The Magnum Ice Cream Company (Magnum, Ben & Jerry’s, Cornetto) naar de beurs gebracht in december.

De motivatie achter deze veranderingen zijn hogere marges en betere groeivooruitzichten, vooral in opkomende markten. Consumenten kiezen bij voedingsproducten sneller voor goedkopere alternatieven dan bij bijvoorbeeld hun favoriete douchegel of deodorant. Daarnaast vormt de opkomst van afslankmedicatie een risico omdat dit kan leiden tot een verminderde consumptie van calorierijke voeding, wat merken zoals Hellmann’s kan schaden.

#3 Welke voedingsmerken blijven er over bij Unilever?

Food vertegenwoordigde in 2025 ongeveer een kwart van de omzet, namelijk 12,9 miljard euro op een totaal van 50,5 miljard. Het is dus geen onbelangrijke categorie. Echter, het was de sector met de laagste groei, slechts 2,5 procent. De sectoren personal care (13,2 miljard, +4,7%), beauty & wellbeing (12,8 miljard, +4,3%) en home care (11,6 miljard, +2,6%) deden het beter.

Onder leiding van Fernandez focust Unilever zich op dertig zogenaamde power brands, die in 2025 bijna 80 procent van de omzet uitmaakten. Opvallend is dat slechts vier daarvan voedingsmerken zijn. Het gaat om Hellmann’s en Knorr, die samen 60 procent van de omzet in voeding genereren, plus de gezondheidsdrankjes en supplementen van Horlicks en Liquid I.V.

Daarnaast behoren sausproducenten Colman’s en Maille tot het assortiment, maar zij worden niet als power brands gezien, net als de instantnoedels van Namdong en de hartige spread van Marmite. Bloomberg meldt dat het bedrijf nog voor ongeveer 1 tot 1,5 miljard aan lokale voedselmerken moet verkopen.

#4 Wie zijn de potentiële kopers voor deze merken?

De voedingsdivisie is waarschijnlijk te groot voor een enkele koper. Dit bleek ook bij de ijsdivisie, die lange tijd te koop stond voordat Unilever besloot deze zelfstandig te maken. Het bedrijf behoudt een belang van 20 procent in The Magnum Ice Cream Company.

Het is mogelijk dat eerdere kopers zoals KKR, die de margarinetak kochten voor 6,8 miljard euro, of CVC Capital Partners, die 4,5 miljard betaalden voor de theemerken, weer interesse tonen. Ook Paulig Group, de nieuwe eigenaar van Conimex, zou mogelijk interesse hebben in verdere uitbreiding.

#5 Wat betekent dit voor Unilever’s Nederlandse roots?

Door het afstoten van de voedingsdivisie zou Unilever de banden met Nederland definitief kunnen verbreken, volgens NRC. Het bedrijf ontstond in 1930 uit een fusie tussen een Nederlandse margarineproducent en een Britse zeepfabrikant. Negentig jaar lang had Unilever een dubbele nationaliteit met hoofdkantoren in Rotterdam en Londen.

In 2020 koos het bedrijf definitief voor het Verenigd Koninkrijk. De voedingsdivisie bleef weliswaar in Rotterdam, evenals het onderzoekscentrum in Wageningen, maar deze worden gezien als het laatste bastion. Deze zijn in de loop der jaren steeds verder uitgekleed – naast de margarine waren ook de thee en ijsjes oorspronkelijk Nederlandse bedrijfsonderdelen.

Het dilemma tussen soep of zeep is al jaren een thema bij Unilever. Met het afstoten van de voedingsdivisie wordt er nu definitief een keuze gemaakt.