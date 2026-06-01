Amsterdamse investeerder scoort in VS: Zeldzame kans met specialist in kritieke materialen!

In samenwerking met Momentum Global Ventures – Rare aardmetalen vormen een geopolitieke kwetsbaarheid: zowel Europa als de Verenigde Staten zijn voor de verwerking van deze essentiële materialen afhankelijk van China, materialen die van cruciaal belang zijn voor zowel defensie als de transitie naar duurzame energie. Pieter Six van Momentum Global Ventures zag een kans voor investering door in te stappen bij Current Chemicals, Inc., een van de weinige westerse bedrijven in deze niche markt.

‘Toen de dialoog met Current Chemicals over een strategische investering op gang kwam, besefte ik al snel dat we hier te maken hadden met een onontdekte parel met enorme mogelijkheden,’ vertelt Pieter Six van Momentum Global Ventures vol enthousiasme over hoe de investeerder uit Amsterdam een overeenkomst sloot met deze bijzondere firma: Current Chemicals, Inc. (CCI).

Het bedrijf in speciaalchemie uit Amerika is een van de weinige westerse firma’s die zeldzame aardmetalen omzet in essentiële halffabricaten, die broodnodig zijn voor de VS en Europa om hun productieketens op het gebied van defensie, schone energie en mobiliteit te versterken.

Synergie met innovatieve LED-technologie

De investering in CCI door Momentum werd in het eerste kwartaal van dit jaar afgerond, maar was geen verrassing. Six kende CEO Bill Cohen van CCI al uit een eerder tijdperk, toen de Nederlander directeur was bij Seaborough, een Amsterdams bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van nanomaterialen voor LED-verlichting op basis van fosfor. CCI was destijds een waardevol contact, omdat het Amerikaanse bedrijf, voorheen onderdeel van het industrieconglomeraat General Electric, veel ervaring had met lichttechnologie.

Als specialist in R&D ontwikkelde Seaborough EuroLED, een fosformateriaal dat traditionele LED-verlichting 15 tot 20 procent energiezuiniger maakt. ‘Seaborough kan op labniveau in Amsterdam kleine hoeveelheden produceren, maar het plan is om de productie op te schalen voor levering aan de lichtindustrie. Hiervoor is een industriële partner noodzakelijk. CCI, als expert in fosfor, is uitermate geschikt om EuroLED op te schalen’, legt Six uit.

Kansen voor synergie: energiebesparing en zeldzame aardmetalen voor schone technologie

Vorig jaar vielen meerdere zaken samen. Six wisselde eind 2024 van baan bij Seaborough en werd Asset Manager bij Momentum Global Ventures. Toen Cohen in april 2025 bij Momentum aanklopte voor een mogelijke strategische investering in CCI, wist Six al precies wie hij voor zich had. Het team van Momentum zag een tweeledige kans: mogelijke synergie met de energiebesparende LED-technologie van Seaborough en de groeimogelijkheden in de waardeketen van kritieke en zeldzame materialen voor de energietransitie.

Cohen zocht naar een strategische partner voor een zogenaamde carve-out van Current Chemicals uit moederbedrijf Current Lighting, voorheen nog onderdeel van General Electric. ‘Ik zocht niet naar een investeerder die slechts voor een paar jaar financiert en dan de boel verkoopt. Voor ons is het essentieel dat een investeerder de business begrijpt en waarde ziet voor de lange termijn’, vertelt Cohen.

De Amerikaan merkte aan de vragen die hij kreeg dat Momentum Global Ventures echt geïnteresseerd was. ‘Nederlanders staan bekend om hun directheid, en ik vond het verfrissend dat ik enkel goede vragen kreeg. Dat gaf vertrouwen en zorgde meteen voor een open gesprek.’

Six beschrijft CCI als een onontdekte parel. ‘Als je door hun productie faciliteit in Ohio loopt, zie je de mensen werken en voel je de enorme energie en visie van Bill. Technisch is CCI zeer sterk: ze beschikken over decennia ervaring en een breed klantenbestand. De sectoren waarin CCI actief is – defensie, halfgeleiders, lucht- en ruimtevaart, energie – zijn van strategisch belang en bovendien liggen er nieuwe kansen in schone technologie, waaronder de automobielindustrie.’

Zeldzame aardmetalen: essentieel voor de energietransitie

Zeldzame aardmetalen zijn van cruciaal belang in tal van belangrijke toepassingen, waaronder magneten en defensie. Deze metalen staan al enige tijd in de schijnwerpers, zowel voor de duurzame energierevolutie als vanuit een geostrategisch perspectief. Momenteel heeft alleen China volledige waardeketens ontwikkeld binnen haar grenzen: van mijnbouw, scheiding en zuivering van samengestelde mineralen, tot de productie van halffabricaten en de fabricage van eindproducten zoals elektrische motoren en turbines.

Buiten China worden zeldzame aardmetalen onder andere gewonnen in Californië, Texas, en buiten de VS in Brazilië en Australië. In het Westen zijn echter relatief weinig bedrijven actief in het zogenoemde midstream-segment: de omzetting van ruwe ertsen naar bruikbare halffabricaten, een proces dat uit verschillende stappen bestaat. CCI behoort tot de schaarse westerse bedrijven in deze niche en legt zich toe op het combineren van gezuiverde zeldzame aardmetalen met fluor tot zogenoemde aardfluoriden.

‘Upstream wordt erts dat zeldzame aardmetalen bevat gewonnen, gesepareerd en gezuiverd; en downstream worden metalen gemaakt’, legt Cohen uit. ‘Wij zitten daar met het fluorideproces tussenin, maar beschikken wel over mogelijkheden om zowel upstream als downstream uit te breiden. We hebben bovendien de flexibiliteit om verschillende marktsegmenten te bedienen. Dat versterkt onze positie aanzienlijk, zowel commercieel als strategisch. De investeringen van Momentum maken het mogelijk om die uitbreiding nu te versnellen.’

Geopolitiek als context, niet als businessmodel

De geopolitieke spanning rond kritieke grondstoffen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Europa en de VS maken zich beide zorgen over de strategische afhankelijkheid van China.

Toch heeft dit Momentum Global Ventures er niet van weerhouden om te investeren in CCI. Six legt uit: ‘Je kunt een investeringscasus niet bouwen op geopolitieke incidenten. Wat fundamenteel telt, is de structurele schaarste bij de verwerkingscapaciteit van kritieke grondstoffen buiten China. Dat is al jaren een gegeven en verdwijnt niet zomaar.’

Six is ervan overtuigd dat er geen problemen zullen ontstaan met de Amerikaanse overheid over het strategische belang van Momentum in CCI. ‘Deze deal moest worden goedgekeurd door het Committee on Foreign Investment in the United States, een commissie met vertegenwoordigers van onder meer de Amerikaanse ministeries van Defensie, Energie en Financiën. Die heeft de kapitaalinvestering van Momentum goedgekeurd. Zo’n procedure geeft ook aan hoe serieus de Amerikaanse overheid omgaat met dit soort productiecapaciteit.’

Cohen ziet op bedrijfsniveau intussen concrete kansen om de banden met Europa te versterken. CCI levert al aan klanten in het Verenigd Koninkrijk en heeft gesprekken met partijen in Duitsland. ‘De waardeketen van zeldzame aardmetalen loopt via veel schakels. Partijen buiten China zijn daarbij van elkaar afhankelijk. Leveren aan Europa versterkt daarom de weerbaarheid van de gehele keten. Op lange termijn is dat belangrijk voor het ecosysteem als geheel.’

Strategische waarde toevoegen

Momentum is geen klassieke private equity-maatschappij. Six: ‘Wij zijn een venture builder en impactinvesteerder. Wij werken niet volgens het recept dat je een positie inneemt, het management verandert en de boel na een paar jaar doorverkoopt. Operationeel wordt het bedrijf uitstekend geleid door Bill en zijn managementteam. Dat is niet waar wij ons mee moeten bemoeien, en we letten er goed op dat we ons daar niet te ver in mengen.’

‘Voor grote impactthema’s als de energietransitie en strategische grondstoffenzekerheid heb je een lange termijn blik van decennia nodig’, gaat Six verder. ‘Onze toegevoegde waarde ligt op het structurele en strategische vlak. We brengen ervaring mee in het structureren van bedrijven, het waarborgen van financiële stabiliteit en het uitstippelen van een duidelijk groeipad voor de middellange en lange termijn.’

Voor Cohen voelt dit als een nieuw begin: ‘Toen we onderdeel waren van General Electric zaten we in een organisatie die sterk systeem- en procesgedreven was. Dat heeft veel voordelen, maar nu we zelfstandig zijn is ook de flexibiliteit toegenomen om snel op nieuwe marktkansen in te spelen. We zijn dus een soort startup geworden met de organisatorische ervaring van een corporate en dat kan heel krachtig werken.’

Beleggen met langere horizon

De investering van Momentum in CCI verloopt in eerste instantie via zogenoemde converteerbare obligatieleningen. Die worden omgezet in aandelen, zodra er een Amerikaanse, strategische co-investeerder is gevonden. ‘Op dat moment zetten wij onze leningen om in aandelen, met een belang van maximaal 49 procent. Het doel is dus niet om CCI over te nemen, maar om het bedrijf verder te brengen’, zegt Six.

Momentum Global Ventures investeert naast CCI in diverse andere ondernemingen en werkt daarbij met een combinatie van eigen inbreng en vermogen van een groep van zo’n duizend professionele investeerders. De investeringsmaatschappij biedt verschillende vormen van participatie aan.

In het geval van CCI lopen de participaties via het Tech Fund, waar ook Seaborough onder valt, ‘We werken met een diverse groep investeerders, waaronder bijvoorbeeld ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht’, geeft Six aan.

Six hecht veel waarde aan transparante communicatie met investeerders. ‘De kracht van communicatie is voor ons superbelangrijk. We organiseren elk kwartaal een livestream voor honderden investeerders. Een maand geleden zijn we nog bij Bill op bezoek geweest bij CCI in de VS en dat hebben we met onze certificaathouders gedeeld in een video. We willen dat ze begrijpen wat er speelt en waarom we bepaalde keuzes maken.’

Wat betreft het beleggingsprofiel is Momentum volgens Six geschikt voor investeerders die begrijpen dat het opbouwen van waarde in industriële en grondstoffenbedrijven tijd kost. ‘Het past bij beleggers die zich comfortabel voelen met een langere beleggingshorizon, operationele complexiteit en beperkte liquiditeit. Daar krijg je dan wel blootstelling aan strategisch belangrijke sectoren voor terug. Dit vereist geduld en een oprecht begrip van hoe waarde wordt gecreëerd in dit soort participaties.’

Rust nemen voor strategische exit

Momentum kiest bij de uiteindelijke verzilvering van investeringen, nadrukkelijk niet voor financiële kopers. Six: ‘We zoeken strategische partijen voor onze ventures, dus bedrijven die een venture zien als een strategische aanvulling op hun bestaande activiteiten. Daar nemen we ook nadrukkelijk de tijd voor. De juiste partij vinden voor een exit is belangrijker dan snelheid.’

Dat geeft ook Cohen vertrouwen in de samenwerking met het team van Momentum. ‘Het is volstrekt normaal dat investeerders rendement willen. Maar het gaat er ook om hóé je dat geld verdient. Momentum geeft net zoveel om de manier waarop ze hun geld verdienen, als om het verdienen zelf. Dat is voor mij cruciaal en maakt me zo enthousiast om met ze samen te werken.’

Lees ook:

Van bijna gestopt naar TIME Best Invention: hoe een Nederlandse startup met gezond licht de wereld verovert

‘Terwijl anderen hun plannen dumpen, pak jij de markt’

investeren