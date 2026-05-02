Astronauten en hun unieke toiletgewoontes in de ruimte: zo gaan ze om met zwevende uitwerpselen!

Zelfs de slimste en dapperste mensen vinden uitwerpselen fascinerend.

Astronauten bereiden zich zowel mentaal als fysiek voor op elke mogelijke hindernis die ze in de ruimte kunnen tegenkomen — inclusief het geleiden van hun ontlasting in een buis.

In een omgeving zonder zwaartekracht worden zelfs eenvoudige huishoudelijke taken complexe operaties voor ruimtevaarders in krappe capsules.

Jeremy Hansen, een astronaut van het Canadese Ruimteagentschap en een van de reizigers van Artemis II, die woensdag iets na 18:30 vanuit Florida gelanceerd werd voor een 10-daagse missie naar de maan, deelde een videorondleiding van de enige plek in de shuttle waar ze “even alleen kunnen zijn” — de verbeterde maantoiletten.

“De uitwerpselen worden naar beneden gezogen in een zak, en dan sluit je die af en druk je het in een canister,” legde Hansen uit, waarbij hij opmerkte dat de canisters niet weggegooid kunnen worden totdat ze terug op aarde zijn.

Hun urine wordt ondertussen verzameld via een “slang” die de vloeistof in de ruimte deponeert, zei Hansen.

Hoewel de situatie met urine relatief goed geregeld is, kan de uitwerpselen soms rondvliegen.

Tijdens de Apollo 10 missie in 1969, een oefenrun voorafgaand aan de eerste maanlanding, werd de driekoppige bemanning regelmatig onderbroken door “zwevers”, wat leidde tot rommelige mysteries tussen de astronauten.

“Hier is nog een verdomde drol. Wat is er met jullie aan de hand?” zei de piloot van de maanmodule, Gene Cernan, volgens een transcript van NASA.

“Zweefde het gewoon rond?” vroeg Tom Stafford, de commandant van de vlucht.

De uitdrukkingsloze Cernan bevestigde de echtheid van de drol, tot groot genoegen van Stafford.

“De mijne was plakkeriger dan dat,” grinnikte Stafford.

“De mijne ook,” probeerde commando module piloot John Young in te springen.

“Ik weet niet van wie die is. Ik kan het niet bevestigen noch ontkennen,” concludeerde Cernan.

De “hygiënebaai” van Artemis II is voorzien van een deur om meer privacy te bieden aan de astronauten, iets wat de bemanning van Apollo niet had.