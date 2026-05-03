Op 22 april is Frits Jansma, bekend als acteur en als ontwerper van kostuums en decors, overleden. In de jaren tachtig was hij een belangrijke kracht achter de schermen bij vernieuwende theatergezelschappen zoals De Appel, Sater, Theater en Centrum.

Geboren in 1951 in Krommenie, volgde Frits Jansma opleidingen in mode aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten en in theater en scenografie aan de Jan van Eyckacademie in Maastricht. Vanaf de late jaren zeventig werkte hij als freelance designer waarbij hij talrijke kostuums en decors creëerde voor gezelschappen zoals De Appel in Den Haag (onder meer Het kind, De dasspeld, De zeven vette dagen), Sater (onder meer Lente, zomer, herfst, De werken en de dagen, Verkilling en Tableau de la troupe) en Toneelgroep Theater (De boodschappenjongen) in Arnhem en het Amsterdamse Centrum (Het leven lacht je toe). Hij maakte ook decors voor cabaretiers zoals Herman van Veen (De kamerrevue, 1977) en Youp van ’t Hek (Verlopen en verlaten, 1984).

Aan het eind van de jaren tachtig begon Jansma op te treden voor het voetlicht. Hij acteerde in de voorstelling De koningin van hiernaast bij TheaterPlatform, en verscheen in meerdere gastrollen in films en op televisie. Zo speelde hij rollen als bewaker in Amsterdamned en lijfwacht in De Johnsons, en was hij bekend als barman JP in alle zeventien seizoenen van de soap Onderweg naar morgen (1994-2010). Ook is hij te zien geweest in series zoals Oppassen!!!, Vrienden voor het leven, Pleidooi, Vrouwenvleugel, Flodder, en Toen was geluk heel gewoon.

Rond de millenniumwisseling pakte Jansma zijn oorspronkelijke beroep weer op voor enkele producties van De Kern, een groep geleid door het echtpaar Jan-Jaap Jansen en Ineke ter Heege. Hij ontwierp de decors voor vier regies door Dirk Laroy (Hildegard von Bingen, Victoria Goes Wilde, Een hechte samenzwering en Koning Willem I of Het verlies van België).