Welke versie was dit ook alweer? Beleef een week als financieel manager!

In samenwerking met Moss – In Nederland besteden financiële professionals elke week 5 tot 10 uur aan handmatige administratie. Een typische week voor financieel manager Linda illustreert hoe deze uren worden besteed.

Het is maandagochtend, 9:23 uur. Linda opent haar inbox en telt 47 nieuwe e-mails. Vijf collega’s klagen over het uitblijven van hun declaratieverwerking, drie bonnen zijn slecht gefotografeerd met een mobiele telefoon – waarvan één totaal onleesbaar is. Dan is er die e-mail van collega Mark: “Goedemorgen Linda, zie bijgevoegd bonnetje. Groet, Mark.” Zonder datum, context of herkenbare bedrijfsnaam op het verfrommelde bonnetje.

Na drie e-mails heen en weer heeft Linda de benodigde informatie te pakken: een zakenlunch van twee weken terug, €47,50. Totale tijd gespendeerd: 47 minuten. Voor slechts één bonnetje. En zo heeft ze er vandaag nog zeven te verwerken.

De financieel manager in dit verhaal is fictief, maar haar week is een samenstelling van herkenbare scenario’s. Uit onderzoek van MT/Sprout en Moss onder 51 Nederlandse financiële professionals blijkt dat het “opsporen van bonnetjes en goedkeuringen” de grootste bron van frustratie is; 31% wijst dit aan als hun grootste irritatie. Toch wordt het tijdverlies vaak over het hoofd gezien: 63% denkt minder dan 5 uur per week kwijt te zijn aan handmatige taken, 29% geeft toe 5-10 uur per week.

Dinsdag: Op zoek naar de juiste gegevens

Een dag later moet Linda de meest recente cijfers presenteren tijdens een bestuursvergadering. Ze opent de gedeelde schijf en wordt geconfronteerd met vijf versies van het maandrapport: v2, v3, v3_FINAL, v3_FINAL_updated, en COMPLEET. Welke is nu de juiste? Na veertig minuten vergelijken vindt ze een discrepantie van €3.200 door een dubbel geboekte factuur. Dit soort zoekwerk kost financiële professionals gemiddeld anderhalf uur per week.

Slechts 8% van de Nederlandse financiële afdelingen omschrijft hun organisatie als ‘optimaal’ – volledig geïntegreerd en geautomatiseerd. De grote middenmoot (46%) zit in een hybride situatie: deels geautomatiseerd, deels handmatig.

Woensdag: Vragen zonder antwoorden

Tijdens een analyse belt Marco van Verkoop. “Is die factuur van AudioTech al betaald?” Linda zoekt dertien minuten tussen openstaande en betaalde facturen. “En ons Q4-budget?” Nog eens 28 minuten door verschillende systemen – het boekhoudpakket, Excel, het declaratiesysteem – voor één simpel antwoord.

Dit gebrek aan direct inzicht is een top-3 frustratie. 35% van de financiële professionals ziet ‘real-time dashboards per afdeling’ als een prioriteit voor verbetering. Wat in enkele seconden beantwoord zou kunnen worden met een dashboard, kost nu kostbare minuten aan zoekwerk.

‘Bij Moss merken we dat real-time dashboards financiële teams helpen om van reactief naar proactief te transformeren’, zegt account executive Friso van der Putten van MOSS. ‘Wat nu veel zoekwerk vereist, wordt met één dashboard in enkele seconden opgelost. Dit creëert ruimte voor analyse, sturing en betere besluitvorming.’

Donderdag: De maandafsluitingsmarathon

De maandafsluiting nadert. Linda verzamelt gegevens uit vier systemen: declaraties (18 minuten), facturen (12 minuten), budgetten uit Excel (7 minuten), creditcards (15 minuten). Het combineren van alles neemt nog eens 32 minuten in beslag. Dan ontdekt ze een verschil van €847. Na 45 minuten zoektijd blijkt het te gaan om drie dubbele declaraties en een verkeerd geboekte factuur. Totale tijd: tweeënhalf uur om gegevens te verzamelen en fouten te herstellen.

‘Gegevens verspreid over meerdere systemen’ is de derde grootste frustratie volgens het onderzoek – 20% noemt dit als hun grootste probleem. Het handmatig samenvoegen leidt niet alleen tot tijdverlies, maar ook tot een hoger risico op fouten.

Van der Putten: ‘Een centrale plek voor alle financiële gegevens maakt een groot verschil tussen eindeloze controles en betrouwbare rapportages. Wanneer declaraties, facturen, creditcards en budgetten automatisch worden samengevoegd, vermindert niet alleen de kans op fouten, maar verkort ook de tijd voor de maandafsluiting aanzienlijk.’

Vrijdag: Verloren focus

Wanneer Linda eindelijk begint aan de strategische Q1-voorspelling die de CFO al een week vraagt, ontvangt ze een bericht op Teams: “Linda, korte vraag over die factuur van gisteren…” Die voorspelling van drie uur? Duurt uiteindelijk drie dagen, verspreid over meerdere weken, met constant onderbroken concentratie. Elke onderbreking betekent niet alleen tijdverlies, maar vooral verlies van focus – terug naar waar je was, weer in de materie komen. Als Linda haar week optelt: 9,5 uur verloren aan het najagen van bonnetjes, het zoeken naar versies, het beantwoorden van ad-hoc vragen en het combineren van data. Maar het werkelijke verlies is de verstoorde focus – het werk waarvoor ze is aangenomen komt er simpelweg niet van.

Het onderzoek onthult vier terugkerende tijdvreters. Het circus van bonnetjes kost gemiddeld 2-3 uur per week: elke week dezelfde mensen, dezelfde fouten, dezelfde onvolledige declaraties. De verwarring over versies kost anderhalf uur per week aan het zoeken naar de juiste Excel-versie en het controleren of de gegevens actueel zijn. De blindheid voor real-time informatie betekent dat elke simpele vraag een zoektocht van 15 minuten wordt, wat neerkomt op 1-2 uur per week. En de spaghetti van systemen – gegevens handmatig combineren uit vier verschillende systemen – kost 2-4 uur per week.

‘Digitale goedkeuringsstromen doorbreken het bonnetjescircus doordat goedkeuringen real-time via de app verlopen en direct in de administratie worden verwerkt’, zegt Van der Putten. ‘Dat bespaart uren aan e-mailverkeer en zorgt voor snellere uitbetalingen én tevreden medewerkers.’

Waarom blijft het uit?

Als het tijdverlies zo duidelijk is, waarom verandert er dan niets? Het onderzoek onthult vier barrières: 45% vindt de huidige werkwijze “goed genoeg”, 28% heeft “geen tijd voor implementatie”, 16% vindt de “budget/ROI onduidelijk”, en 10% mist “IT/management buy-in”. De echte uitdaging is vaak niet technisch of financieel, maar psychologisch: ‘goed genoeg’ betekent meestal ‘we zijn eraan gewend’.

‘De grootste barrière is vaak de overtuiging dat ‘goed genoeg’ voldoende is. Door klein te beginnen met één duidelijk pijnpunt en snel meetbaar resultaat te tonen, ontstaat draagvlak en wordt de ROI stap voor stap zichtbaar binnen de organisatie’, legt Van der Putten uit.

Van gedoe naar gestroomlijnd

Toch is er beweging: 46% heeft de afgelopen zes maanden verbeteringen doorgevoerd. De ambitie is realistisch – 49% streeft naar 20% minder administratietijd, niet naar volledige AI-automatisering. Het gaat om evolutie, niet revolutie.

Finance professionals weten wat impact heeft. Automatische factuurverwerking staat met 37% op nummer één: het systeem herkent, matcht en verwerkt zonder handmatig invoeren. Real-time dashboards (35%) zorgen ervoor dat Marco zelf kan checken en de financiële afdeling niet meer constant wordt gebeld. Digitale goedkeuringsstromen (33%) betekenen: declaratie ingediend, manager keurt goed via app, automatisch verwerkt, medewerker uitbetaald – zonder e-mails najagen. Teams die met één verbetering beginnen, pakken vaak snel door – het succes is direct merkbaar.

Het advies van Van der Putten: ‘Begin met één gerichte pilot, bijvoorbeeld het automatiseren van binnenkomende bonnen via virtuele creditcards met automatische bonverwerking. Meet vooraf en achteraf de tijdswinst en betrek een manager als sponsor. Kleine successen zorgen snel voor breed draagvlak binnen de organisatie.’

De nieuwe maandagochtend

Beeld je Linda’s nieuwe maandagochtend in: drie notificaties in plaats van 47 e-mails. Vijf declaraties automatisch verwerkt en goedgekeurd, twee facturen gematcht en klaar voor betaling, één budgetafwijking gedetecteerd bij Marketing. Marco belt niet meer – hij checkt het dashboard. De CFO vraagt geen Excel-export – hij kijkt mee in realtime.

Die 9,5 uur per week die Linda verloor? Nu besteed aan analyses, forecasting en strategisch advies. Het verschil tussen chaos en controle is geen revolutie, maar slimme keuzes. Stap voor stap.

Over dit onderzoek: Gebaseerd op onderzoek onder Nederlandse finance professionals uit bedrijven met minder dan 50 en tussen 50-250 werknemers. Uitgevoerd door MT/Sprout en Moss.