Linda Hakeboom ontvangt elk jaar een ‘excuus-cd’ van partner: Al 20 jaar een unieke traditie!

‘Een soort soundtrack van ons leven’

Linda Hakeboom ontvangt al twintig jaar elk jaar een unieke cd van haar partner Rolf. Ze deelde dit verhaal tijdens haar verschijning in het programma Top 2000 a gogo. Deze traditie begon toen ze beiden journalistiek studeerden. Linda sprak Rolf aan over zijn afwezigheid bij een redactievergadering, waarop hij uitlegde dat hij moest afzeggen omdat zijn moeder een hersenbloeding had gehad. Beschaamd en zonder woorden stond Linda daar, maar de volgende dag kreeg ze van Rolf een cd met zijn favoriete muziek, om het goed te maken. Sindsdien geeft hij haar jaarlijks zo’n persoonlijke cd, en ze heeft er nu twintig verzameld.

Op Instagram legt Linda uit hoe deze jaarlijkse traditie begon: “Vanavond deel ik in Top2000 a gogo het verhaal van hoe Rolf en ik bijna twintig jaar geleden elkaar ontmoetten. Ik was onterecht boos op hem in de klas, en om het goed te maken, creëerde hij ‘de grote Linda-excuus-cd’ met de mooiste liedjes die hij kende. Op dat moment was ik meteen verliefd in plaats van boos.”

Deze verzameling cd’s is inmiddels uitgegroeid tot wat Linda beschrijft als “een soort soundtrack van ons leven.” Elk jaar voegt Rolf nieuwe nummers toe die op een of andere manier belangrijk voor hen waren dat jaar. Ondanks dat ze geen cd-speler meer hebben en de cd’s in de auto moeten beluisteren, blijft het een waardevolle traditie.

Steun in moeilijke tijden

Muziek heeft Linda ook veel steun geboden in zware periodes. Het nummer First Day of My Life van Bright Eyes, dat op de eerste cd stond, heeft een speciale plek in haar hart. “Die liedjes heb ik ontelbaar vaak beluisterd. Ze blijven je bij, vooral in de periode dat je opgroeit,” vertelt ze.

In augustus 2020 kreeg Linda de diagnose borstkanker. Het liedje First Day of My Life bleef een bron van troost, zelfs tijdens haar ziekte, waarbij ze veel naar dit nummer luisterde. Eerder dit jaar deelde Linda haar ervaringen openlijk tijdens een aflevering van Kapper van de Sterren waar ze besprak hoe ze een traject van chemotherapie en bestralingen onderging. Een bezoek aan de kapper blijft spannend voor haar, vooral omdat ze eerder haar lange lokken verloor.

Deze jaarlijkse cd’s van Rolf zijn niet alleen een verzameling van muziek, maar markeren ook de belangrijke momenten en emoties in Linda’s leven, en bieden een muzikale troost en reflectie in tijden van zowel vreugde als verdriet.

