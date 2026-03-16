Jan Smit’s Geheime Verblijf in Brabants Huisje Voor Zijn Scheiding: Ontdek Waarom

Het onverwachte uiteengaan van Jan Smit en zijn voormalige echtgenote Liza Plat verraste velen, echter waren er volgens ingewijden al langere tijd tekenen dat niet alles koek en ei was binnen hun relatie.

Privé

-hoofdredacteur Evert Santegoeds gaf tijdens een uitzending van

Shownieuws

extra toelichting op deze geruchten. “Er moet tussen november en nu iets voorgevallen zijn.”

“Voor de meeste mensen was de scheiding een complete verrassing, maar voor de inwoners van Volendam was dit minder het geval”, vertelde Evert. “Er waren duidelijke aanwijzingen dat het niet meer zo soepel liep tussen Jan en Liza, ondanks dat hun relatie ooit vol passie was.”

De Privé-hoofdredacteur herinnerde zich nog een “overgelukkige Jan” op 11 november 2011, de trouwdag van Liza en Jan. Niemand kon toen vermoeden dat hun liefdesverhaal zou kunnen stranden.

Jan Smit en Liza Plat uit elkaar na 14 jaar huwelijk

Toch werd dit de realiteit toen afgelopen vrijdag het treurige nieuws bekend werd gemaakt dat Jan en Liza na veertien jaar een einde aan hun huwelijk hebben gemaakt. “Het is definitief voorbij”, zei Evert. Hun veertienjarige huwelijk kende vele hoogtepunten, maar een koperen jubileum zal er niet komen.

Er circuleren nu verschillende speculaties over de reden van hun scheiding: “Jan was duidelijk niet meer gelukkig thuis, wat ook bleek uit het feit dat hij veel tijd in Spanje doorbracht, vaak onderweg was en veel in cafés te vinden was, wat bij mensen tot speculaties leidde.” Evert vervolgde: “Aan de andere kant… In november gaf hij nog een concert in Antwerpen waar hij Liza spontaan in het zonnetje zette. Hij zei toen: ‘Wat ben ik toch gelukkig met een prachtige, sterke vrouw aan mijn zijde (…).'”

Evert concludeerde dus dat er tussen november en nu iets moet hebben plaatsgevonden dat tot deze definitieve beslissing heeft geleid.

Jan zou voor de scheiding enkele weken in een Brabants vakantiehuisje hebben doorgebracht. Lees hieronder verder…

Evert heeft vernomen dat dit ‘iets’ begin januari zou hebben plaatsgevonden. “Wat ik heb begrepen is dat hij de afgelopen maanden ook al twee weken uit huis geweest is en in een Brabants vakantiehuisje heeft verbleven.” Vanuit die locatie zou Jan zelfs zijn optredens hebben gedaan.

De Privé-hoofdredacteur sloot af met: “Elk huisje heeft zijn kruisje, en daar zijn zij geen uitzondering op.”

Kort na de bekendmaking van het nieuws cancelde Jan ook zijn optreden bij de 538 Ochtendrun: