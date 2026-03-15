62% podiumkunstproducenten onder druk: ervaren censuur en stress door subsidies

Druk en Zelfcensuur bij Podiumkunsten in Nederland

62 procent van de aangesloten organisaties bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten ondervindt druk of zelfcensuur tijdens het creatieproces van podiumproducties, volgens onderzoek door de vereniging van professionele podiumkunstproducenten en -festivals.

Recent onderzoek toont aan dat een aanzienlijk deel van de leden van de NAPK zich beperkt voelt in hun artistieke keuzes door externe druk of zelfopgelegde beperkingen. Deze leden behoren tot diverse disciplines binnen de gesubsidieerde podiumkunsten, waaronder theater, dans, muziek(theater) en diverse festivals.

‘De invloed van maatschappelijke gevoeligheden en de verwachtingen van het publiek zijn merkbaar in de keuzes die artiesten en programmeurs maken voor hun voorstellingen’, aldus de vereniging. Dit fenomeen heeft directe impact op zowel de artistieke vrijheid als de variëteit van de gepresenteerde kunst. ‘Bepaalde onderwerpen worden vermeden of minder sterk uitgedrukt om confrontaties te vermijden.’

Op maandag 16 maart organiseert de NAPK een event dat focust op artistieke vrijheid en hoe podiumkunsten kunnen bijdragen aan het behoud van een tolerante en democratische maatschappij. Sprekers zoals prof. dr. Hans Boutellier, Kunsten ’92 en de Raad voor Cultuur leveren een inhoudelijke bijdrage. Diezelfde middag introduceert de NAPK ook een toolkit die tips en praktische richtlijnen bevat om de artistieke vrijheid te waarborgen voor creatievelingen en gezelschappen.

‘Kunst moet een domein zijn waar vrije expressie, tegenspraak en vernieuwing kunnen bloeien. Het feit dat een groot deel van onze leden beperkingen ervaart in deze vrijheden, is een signaal dat we serieus moeten nemen’, zegt Mirjam Terpstra, directeur van de NAPK.

Vergelijkbare berichten

