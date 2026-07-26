Volkswagen geeft niet op: Kan de Duitse reus de EV-markt nog domineren?

De toekomst van Volkswagen in Europa hangt sterk af van hun vermogen om zich te positioneren als een leidende speler in de markt voor elektrische voertuigen. Batterijtechnologie speelt hierin een sleutelrol, en volgens redacteur Jeroen de Boer hebben de Duitsers nog steeds een kans om te slagen.

Rondom de Duitse auto-industrie klinken vaak pessimistische tonen, vooral als het gaat om het gerenommeerde Volkswagen. Recent waren er berichten over de mogelijke sluiting van vier fabrieken en het ontslaan van 100.000 werknemers.

CEO Oliver Blume sprak in interviews met de Duitse pers over minder rigoureuze maatregelen, hoewel het nieuwe strategische plan van Volkswagen zeker ingrijpende bezuinigingen en een reductie van het aantal automodellen met de helft voorziet.

Traditioneel hebben Duitse automerken een superieure positie ingenomen met complexe brandstofmotortechnologie. Maar met de opkomst van elektrische voertuigen zijn ze achterop geraakt bij Chinese fabrikanten en Tesla, de Amerikaanse voorloper.

Volkswagen en de markt voor elektrische voertuigen

De uitdagingen voor Volkswagen zijn duidelijk zichtbaar in hun productiecijfers. In 2025 leverde de Volkswagen Groep 983.100 volledig elektrische voertuigen, wat slechts 11 procent van hun totale productie van ongeveer 9 miljoen voertuigen betreft.

Tesla, volledig gericht op elektrische auto’s, produceerde ongeveer 1,6 miljoen voertuigen, terwijl het Chinese BYD de markt aanvoerde met 2,2 miljoen elektrische auto’s.

De cruciale vraag is hoe Volkswagen zich zal positioneren in het tijdperk van elektrisch vervoer. Doorslaggevend hierin is de batterijtechnologie die, samen met geavanceerde software, de effectiviteit van elektrische auto’s bepaalt. Zoals Volkswagen bestuurder Thomas Schmall ooit zei: “Wie de batterij controleert, controleert de auto.”

Gezien de Chinese overheersing op het gebied van lithium-ionbatterijen, hebben Volkswagen en andere Europese automakers belangrijke stappen gemist. Toch is de strijd om de elektrische auto nog niet beslist.

Er zijn twee nieuwe batterijtechnologieën die kansen bieden: natrium-ion en solid state.

Natrium-ionbatterijen: Volkswagen’s Chinese connectie

Natrium-ionbatterijen hebben weliswaar een lagere energiedichtheid dan lithium-ion, maar ze bieden lagere kosten voor grondstoffen, betere brandveiligheid en presteren goed in koudere omstandigheden.

De Chinese batterijgigant CATL lijkt het verst gevorderd met natrium-iontechnologie. Samen met de Chinese autofabrikant Changan zijn ze van plan dit jaar een eerste productiemodel met hoogwaardige natrium-ionaccu’s te lanceren.

Volkswagen heeft via een indirecte route invloed op de ontwikkeling van natrium-iontechnologie. Ze werken nauw samen met Gotion High Tech, een Chinese partner die een lijn van natrium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen ontwikkelt.

Gotion staat wereldwijd in de top 5 van batterijproducenten voor elektrische voertuigen. Volkswagen heeft onlangs zijn aandeel in dit bedrijf verhoogd naar 33 procent, waardoor ze verreweg de grootste aandeelhouder zijn. Via Gotion kan Volkswagen een competitieve strategie ontwikkelen voor EV’s met natrium-ionbatterijen.

Hoewel het vanuit een geostrategisch perspectief misschien niet ideaal is om sterk te leunen op een Chinese technologiepartner, is Volkswagen hierin niet uniek. Tesla werkt bijvoorbeeld al jaren nauw samen met CATL.

Solid state-batterijen: VW’s partners in de VS en China

Vastestofbatterijen, of solid state-batterijen, beloven veel voordelen zoals snelle laadtijden en hoge energiedichtheden, maar er zijn nog steeds uitdagingen met hun lange-termijn prestaties.

De eerste marktintroducties van deze technologie worden niet verwacht voor 2027. Volkswagen is actief betrokken via verschillende internationale partners, waaronder Quantumscape in de VS. VW’s batterijdivisie, PowerCo, heeft een strategische samenwerking met deze startup en bezit sinds 2024 een belang van 17 procent in Quantumscape.

QuantumScape focust zich op het gebruik van keramische materialen voor de elektrolyt, het overdrachtsmedium dat in solid state-batterijen vast is.

Ook Gotion, de eerder genoemde Chinese partner, is bezig met de ontwikkeling van solid state-batterijen en bouwt zelfs al aan een productiefaciliteit voor deze technologie.

Of de inzet van Volkswagen succesvol zal zijn, moet nog blijken. Het is in ieder geval belangrijk om verder te kijken dan de sombere verhalen over ontslagen en fabriekssluitingen, die voornamelijk verband houden met de overgang weg van brandstofauto’s. Volkswagen heeft diverse strategieën om zich te transformeren tot een toonaangevende mondiale autofabrikant in de 21ste eeuw.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op Change Inc.

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