Tijdens de afsluitende viering van het Café Theater Festival (CTF) in Utrecht zijn Merel Nuruwe en Noah Rengart door het publiek uitgekozen als favorieten van 2026. Hun optreden Binnen, but barely werd door de festivalgangers beschouwd als het meest indrukwekkende van het evenement.

Merel Nuruwe, afkomstig uit Nederland, en Noah Rengart uit Zweden, zijn beiden derdejaarsstudenten aan de ArtEZ Dance Artist academie. Hun stuk Binnen, but barely, onlangs opgevoerd in Café Binnen Best te Utrecht, betrekt het publiek bij de moeizame overgang van twee gefragmenteerde robotachtige lichamen naar ‘beschaafde’ mensen.

De organisatoren van het festival geven aan dat de dansvoorstelling een perfecte mix biedt van bitterzoete emoties, nostalgie en ingetogen humor, en speelt met het concept van mogelijkheden en beperkingen. “Merel en Noah hebben een uitvoering neergezet die tot in de puntjes verzorgd was”, aldus Luc de Groen-Schram, artistiek directeur van het Café Theater Festival. “Ze hebben het café getransformeerd in een setting die je zelden ziet en introduceerden het publiek aan ‘robots’ die je alleen maar kan liefhebben.”

Deze aankondiging geeft aan dat het festival in Utrecht ten einde is gekomen, waarbij creatieve nieuwkomers op 21 verschillende locaties de stad omtoverden tot een groot podium. Het Café Theater Festival gaat verder met voorstellingen in Arnhem (19 tot en met 21 maart) en Rotterdam (27 & 28 maart), waar bezoekers weer de kans krijgen om hun favorieten te kiezen.