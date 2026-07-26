Liza van Brakel, Emilie Weisse, Júlia Campistany en het duo Nas and Lena zijn genomineerd voor de BNG Circusprijs 2026. Dit jaar ligt de focus van de prijs niet langer op recent afgestudeerden, maar op getalenteerde artiesten die reeds hun sporen verdienen binnen de circuswereld. De uitreiking vindt plaats op 17 september tijdens het Festival Circolo in Tilburg, waarbij de winnaar een bedrag van 20.000 euro ontvangt.

Volgens de jury combineren de voorstellingen van de vier genomineerde kunstenaars artistieke excellentie met maatschappelijke betrokkenheid, en tonen ze aan hoe het moderne circus vernieuwende inzichten kan geven in hedendaagse kwesties:

Kunstzinnig dineren. Een jongleeract op een beperkt aantal vierkante meters. Luchtacrobatiek die de dynamiek van huiselijk geweld tastbaar maakt. Een stadswandeling met koptelefoons. Vier kunstenaars, vier geheel unieke benaderingen en technieken, één overtuiging: circus is veel meer dan alleen acrobatiek en kracht.

Liza van Brakel heeft met MANGIARE een voorstelling gecreëerd die volgens de jury het samen eten verheft tot een artistieke expressie. Ze werkte hiervoor samen met Theater Babel, een productiehuis gericht op inclusief theater, waarbij toegankelijkheid centraal staat ‘niet als thema, maar als werkmethodiek’.

Emilie Weisse heeft zich in The Boiling Frog verdiept in de psychologische aspecten van partnergeweld. ‘Met behulp van aerial straps en hair-hanging verkent ze een fysieke taal voor een vaak verborgen blijvend thema, een dringend vraagstuk dat zelden op het circuspodium wordt behandeld’, aldus de jury. Ze werkte nauw samen met een wetenschapper tijdens het ontwikkelen van haar act.

Júlia Campistany leidde het publiek met VIP – Very Important Places door openbare ruimten met behulp van koptelefoons en live muziek. De jury merkt op: ‘Ze heroverweegt wie er gezien wordt in de stedelijke ruimte en door wie.’

Nas and Lena (Nastasja Jagodić en Lena Kautz) onderzochten in BAREROOTS de effecten van een fysiek krimpende ruimte. ‘Op een podium van twee bij twee meter, waar tuinkers gestaag groeit, jongleren ze met de vraag hoe ruimte gedeeld wordt als deze steeds kleiner wordt’, beschrijft de jury.

De BNG Circusprijs is een initiatief van het BNG Cultuurfonds, Circuspunt en Festival Circolo. Met deze prijs willen zij circusartiesten aanmoedigen om zich zowel artistiek als zakelijk verder te ontwikkelen en de zichtbaarheid van hedendaags circus in Nederland te vergroten.

Vanaf 2026 heeft de prijs een nieuwe structuur. Waar de prijs eerder gericht was op afgestudeerden van professionele circusopleidingen, richt deze zich nu op beloftevolle artiesten die reeds professioneel actief zijn. De jury, bestaande uit Annette Embrechts, Do Verschagen, Frens te Kiefte en Melody Nolan, beoordeelt zowel de artistieke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie en impact van de voorstellingen. ‘Met deze vernieuwde BNG Circusprijs investeren we niet alleen in talentvolle artiesten, maar ook in voorstellingen die nieuwe inzichten bieden en maatschappelijke thema’s toegankelijk maken’, zegt Ana Buzón, secretaris van het BNG Cultuurfonds.

De winnaar van de BNG Circusprijs krijgt in september 10.000 euro voor de verdere ontwikkeling van hun winnende voorstelling en een professionaliseringstraject ter waarde van 10.000 euro, gericht op onder andere een tournee door Nederlandse theaters, zichtbaarheid en zakelijke ontwikkeling.