Piet Kamerman (99) Overleden: Iconische Toneelspeler Neemt Afscheid

Piet Kamerman: Een leven vol theater en reizen

Op 3 juni is de bekende acteur, regisseur en schrijver Piet Kamerman op 99-jarige leeftijd overleden in Utrecht. Bekend van zijn rol als Lowietje in Baantjer, heeft Kamerman echter ook een rijke carrière gehad bij gezelschappen zoals de Haagse Comedie en Theater en Studio. Hij bracht samen met zijn vrouw Elly Ruimschotel veel tijd door in het buitenland, waaronder in Canada, de Antillen en Ierland.

Piet Kamerman, geboren in 1925 te Eindhoven, begon al op jonge leeftijd met acteren. Samen met vrienden vormde hij een clownstrio en trad hij op met het Eindhovens Jeugd Toneel in lokale cafés. In 1949 meldde hij zich aan bij de Toneelschool in Amsterdam waar hij samen met zijn toekomstige echtgenote Elly Ruimschotel studeerde. Zij rondde hun studie af in 1952 en sloten zich aan bij het Nederlands Volkstoneel.

Tijdens zijn eindexamen maakte Kamerman indruk met een diepgaande vertolking van Pantalone, wat hem een plek opleverde bij het Nederlands Volkstoneel. Hier debuteerde hij in het stuk Nog een spelletje, geregisseerd door Fred Sterneberg, waar hij de rol van de opstandige zoon Kai speelde. Na enkele voorstellingen ging het gezelschap failliet en in 1953 verhuisde het acteurspaar naar de Haagse Comedie, waar Kamerman onder regie van bekende namen zoals Peter Scharoff en Paul Steenbergen speelde.

In 1955 besloot het stel naar Canada te emigreren, ondanks het ontbreken van contacten of contracten daar. Ze vestigden zich in een klein dorpje, hopend op voldoende culturele belangstelling, maar werden teleurgesteld. Ze eindigden in Toronto, waar ze uiteindelijk aan de slag konden bij de Canadian Broadcasting Company.

In Canada sloten ze zich aan bij een lokale toneelgroep, waar ze modern repertoire speelden, zoals werken van Ibsen en Strindberg. Ondanks het opgeven van hun televisiewerk voor deze groep, viel deze uiteindelijk uit elkaar en het paar keerde teleurgesteld terug naar Nederland.

In 1959 kregen Kamerman en Ruimschotel een kans om als ’toneeladviseurs’ op de Antillen te werken via de Sticusa. Ze regisseerden stukken in zowel Nederlands als Papiaments op Curaçao en Aruba. Deze periode beviel hen zo goed dat ze in de late jaren zestig terugkeerden voor een tweede termijn.

Na hun terugkomst in Nederland in de vroege jaren zestig sloot Kamerman zich aan bij Toneelgroep Theater in Arnhem en later bij Toneelgroep Studio. Hij werkte onder regie van onder meer Kees van Iersel en speelde in producties zoals Krapps laatste band en Allen die Vallen. Later wijdde Kamerman zich meer aan het schrijven van eigen werk, wat hem steeds meer aantrok dan acteren. Uiteindelijk vestigde hij zich met zijn vrouw in een afgelegen boerderij in Ierland, waar hij zich concentreerde op het schrijven voor film, televisie en toneel, maar ook lokale theaterproducties regisseerde.

Kamerman keerde nog een paar keer terug naar het Nederlandse toneel, onder andere in Jeanne d’Arc in 1988 en De meeuw in 1995. In 2000, hetzelfde jaar waarin zijn vrouw Elly overleed, begon hij zijn rol als barman Lowietje in Baantjer, een rol die hij zes jaar zou vervullen.

Foto: Ad van Gessel/Collectie TIN – Piet Kamerman in Krapps laatste band

