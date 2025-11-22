Wetenschappers Ontdekken Gehoornde ‘Lucifer’ Bij: Een Zeldzame Vondst!

De details maken het verschil.

Een team van wetenschappers heeft een nieuwe bijensoort ontdekt, die ze liefkozend “Lucifer” hebben genoemd, nadat ze opmerkten dat de vrouwelijke bijen van deze soort opvallende, duivelachtige hoorns hebben.

Kit Prendergast, de hoofdauteur van de studie die op 10 november werd gepubliceerd in het “Journal of Hymenoptera”, verklaarde dat zij de naam bedacht terwijl ze naar de bekroonde Netflix-serie “Lucifer” keek.

“De naam paste gewoon perfect. Ik ben ook een grote fan van het personage Lucifer uit de Netflix-serie, dus de keuze was snel gemaakt,” zei Prendergast in een verklaring.

De wetenschappers noemden de nieuwe soort Megachile lucifer. Ze ontdekten de soort in 2019 tijdens een onderzoek naar een kritisch bedreigde wilde bloem in de Goldfields van West-Australië, volgens de studie.

De vrouwelijke bijen van de soort hebben “zeer kenmerkende” hoorns die omhoog wijzen, vergelijkbaar met veel moderne interpretaties van de gevallen engel Lucifer, die volgens veel christenen God verraadde door de eerste mensen naar de vrucht van kennis te leiden.

De hoorns zijn ongeveer 0.9 millimeter lang en kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot bloemen, korven te verdedigen en te concurreren om broodnodige bronnen, volgens de studie.

De mannelijke bijen van de soort hebben echter geen hoorns. Het exacte effect hiervan op hun functie of plaats in de kolonies, als die er al is, is nog onduidelijk.

Wetenschappers ontdekten later dat de nieuw ontdekte soort niet overeenkomt met enige bekende bij in bestaande databases, waardoor het de eerste nieuwe soort is die in meer dan 20 jaar wordt beschreven.

Prendergast benadrukte dat hun ontdekking het belang van het bestuderen van inheemse soorten, met name bijen, in gebieden die mogelijk bijzonder kwetsbaar zijn voor habitatverstoring of klimaatverandering, onderstreept.

Zij merkte op dat de Goldfields in het bijzonder “risico lopen op mijnbouw.”

“Veel mijnbouwbedrijven voeren nog steeds geen onderzoek uit naar inheemse bijen, dus we missen mogelijk onbeschreven soorten, waaronder die welke cruciale rollen spelen in het ondersteunen van bedreigde planten en ecosystemen,” zei Prendergast.

“Zonder te weten welke inheemse bijen er zijn en van welke planten ze afhankelijk zijn, lopen we het risico beide te verliezen voordat we ons zelfs realiseren dat ze er zijn,” voegde ze toe.

Australië is de thuisbasis van ongeveer 2.000 inheemse bijensoorten, hoewel meer dan 300 nog wetenschappelijk niet zijn benoemd of beschreven, volgens de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation van Australië.

In augustus werd een dodelijke parasiet van honingbijen gedetecteerd in bijenkorven in Oz. Stan Glowacki, president van de Gippsland Apiarist Association, zei dat als eenmaal een parasiet zich in een bijenkorf nestelt, deze zich snel kan vermenigvuldigen en de hele kolonie binnen zes tot negen maanden kan doden.

Het is onduidelijk hoeveel korven zijn vernietigd door de mijten.

In het begin van 2020 verwoestte een hevige bosbrand een toevluchtsoord voor zeldzame bijen op Kangaroo Island in Australië. Bijna 600 korven met Ligurische bijen, een bijna uitgestorven soort die oorspronkelijk uit Italië komt, werden vernietigd.

Er werd aangenomen dat het toevluchtsoord de laatste genetisch zuivere populatie Ligurische bijen ter wereld huisvestte. Deze soort is ook kwetsbaar voor dezelfde parasieten van honingbijen die in de zomer werden gemeld.