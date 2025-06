Astronomen ontdekken teken van leven op verre planeet: Eerste hints van een buitenaardse wereld!

Astronomen hebben een belangrijk teken van leven ontdekt — en “de eerste aanwijzingen… van een buitenaardse wereld” op een verre planeet die buiten ons zonnestelsel draait, volgens een recent rapport.

De wetenschappers stellen dat de exoplaneet K2-18b een “Hycean planeet” is — wat betekent dat deze rijk is aan moleculen die duiden op leven, inclusief een molecuul dat op Aarde alleen door levende organismen zoals zeealgen wordt geproduceerd, volgens een nieuw rapport.

K2-18b — die acht keer zo groot is als de Aarde en 124 lichtjaar ver weg is — vertoont tekenen van het unieke molecuul dimethylsulfide, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in het Astrophysical Journal op woensdag.

“Dit is een revolutionair moment,” zei Dr. Nikku Madhusudhan, een astronoom aan de Universiteit van Cambridge en auteur van de studie, dinsdag op een persconferentie, volgens NPR.

“Dit zijn de eerste aanwijzingen die we zien van een buitenaardse wereld die mogelijk bewoond is,” beweerde hij.

De organische verbinding — bestaande uit zwavel, koolstof en waterstof — wordt natuurlijk geproduceerd door fytoplankton en soms door bacteriën in bier, en verschijnt massaal boven de oceanen van de Aarde.

Madhusudhan en zijn team rapporteerden atmosferische metingen van het dimethylsulfide op K2-18b terug in 2023 — en bevestigden de overweldigende aanwezigheid van het molecuul in tests uitgevoerd vorig jaar met de James Webb Space Telescope.

De signalen van dit levensbijproduct waren zo sterk dat onderzoekers hard moesten werken om hun aanwezigheid te negeren tijdens het uitvoeren van andere tests — dimethylsulfide werd gemeten op 1.000 keer de niveaus gevonden op Aarde, volgens de studie.

“Het is een schok voor het systeem,” zei Madhusudhan tijdens het persmoment. “We hebben enorm veel tijd besteed aan het proberen om van het signaal af te komen.”

K2-18b stond al bekend om zijn waterdamp en de nieuw gevonden aanwezigheid van dimethylsulfide wees de onderzoekers op iets wat ze in 2021 al voorspelden — dat K2-18b een “Hycean wereld” is.

“Hycean” is een term bedacht door Dr. Madhusudhan in 2021 voor een subcategorie van exoplaneten genaamd “sub-Neptunes,” die vloeibare oceanen hebben en waterstofrijke atmosferen — wat zij destijds van toepassing achtten op K2-18b.

Tijdens de James Webb metingen in 2023 konden Madhusudhan en zijn team de aanwezigheid van verschillende moleculen bevestigen die door hun “Hycean” theorie werden voorspeld, inclusief waterstof, methaan en andere koolstofcomponenten — en deden ze ook de initiële ontdekking van dimethylsulfide.

Om deze metingen te verkrijgen, gebruiken wetenschappers de James Webb Space Telescope om licht van de gastster op te nemen terwijl het door de atmosfeer van de planeet wordt gebroken wanneer de sub-Neptune over het gezicht van de ster gaat vanuit het perspectief van de Aarde.

Elementen binnen de atmosfeer zullen verschillende kleuren produceren terwijl de planeet langs zijn inheemse ster gaat, wat wetenschappers aangeeft welke atmosferische omstandigheden, indien van toepassing, bestaan.

Ondanks de onbetwiste metingen van de levensondersteunende elementen, zeiden sommige wetenschappers dat meer informatie en bevestiging nodig zijn voordat er consensus kan zijn over leven op K2-18b.

“Het is niet niets,” vertelde Stephen Schmidt, een planeetwetenschapper aan de Johns Hopkins University, aan de New York Times. “Het is een aanwijzing. Maar we kunnen nog niet concluderen dat het bewoonbaar is.”

“Tenzij we E.T. zien zwaaien, zal het geen doorslaggevend bewijs zijn,” vertelde Christopher Glein, een planeetwetenschapper aan het Southwest Research Institute in San Antonio, aan het medium.

Mans Holmberg, een onderzoeker aan het Space Telescope Science Institute, nam deel aan de studie en riep astronomen op om hun eigen onafhankelijke analyse van de gegevens te doen, meldde NPR.

“Voor het bekijken van zaken zoals deze, is een toegewijde gemeenschappelijke inspanning vereist,” vertelde Holmberg aan het medium.

“We moeten voorzichtig zijn. Ik wil dat dat voorop staat. Elke bewering van leven op een andere planeet vereist veel rechtvaardiging, en ik denk niet dat we daar al zijn,” voegde hij toe.

In 2015 werd K2-18b voor het eerst ontdekt door NASA’s Kepler-missie, die bepaalde dat het zich in de “Goudlokje-zone” van zijn thuisster bevond, wat betekent dat de temperaturen geschikt zijn voor water, waarvan wordt aangenomen dat het een bouwsteen is van al het leven.

K2-18b is ongeveer acht keer de grootte van de Aarde maar heeft een veel kortere baan, en voltooit een omloop rond zijn gastster in een tijd die gelijk is aan 33 dagen.