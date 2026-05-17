Reusachtige Inktvis Ontdekt: Groter dan een Schoolbus, Ogen zo Groot als Pizza’s!

Een Bijzondere Ontdekking

Australische wetenschappers hebben sporen gevonden van een uiterst zeldzame reuzeninktvis tijdens een onderzoek naar watergebieden. Het was de eerste keer in vijfentwintig jaar dat deze soort in de regio werd waargenomen. Hun unieke vondst beschreven ze in een artikel in het tijdschrift Environmental DNA.

“Het vinden van bewijs van een reuzeninktvis spreekt echt tot de verbeelding,” zei hoofdauteur Dr. Georgia Nester van het Minderoo OceanOmics Centre aan de Universiteit van West-Australië, zoals gerapporteerd door het tijdschrift Oceanographic.

Inderdaad, weinig levende wezens hebben dezelfde allure als deze gigantische calamari, die tot wel 13 meter lang kan worden — langer dan een schoolbus. Daarnaast bezit het de grootste ogen ter wereld, zo groot als een pizza.

Ondanks zijn enorme afmetingen wordt de reuzeninktvis zelden op camera vastgelegd vanwege zijn schuwe aard en het feit dat het dier leeft in de schemerzone van de oceaan, tot wel 600 meter diep.

Gelukkig kon het Australische team het op één na beste vastleggen: milieu-DNA-bewijs (eDNA), het genetisch afval dat onzichtbaar door dieren in het omringende water wordt achtergelaten.

Ze waren bezig met het onderzoeken van de 4600 meter diepe onderzeese canyons voor de kust van West-Australië’s Nyinggulu (Ningaloo) toen ze eDNA-sporen van de mythische weekdieren ontdekten.

Dit markeerde de eerste waarneming van deze grote inktvis in de wateren van West-Australië in meer dan 25 jaar. “Dit is de eerste keer dat een reuzeninktvis is gedetecteerd voor de kust van West-Australië met eDNA-protocollen en de noordelijkste registratie van A. dux in de oostelijke Indische Oceaan,” zei Dr. Lisa Kirkendale, hoofd van aquatische zoölogie en conservator van weekdieren bij het WA Museum, die niet bij de studie betrokken was.

Dit waren slechts enkele van de meer dan 1000 monsters die tijdens de expeditie werden verzameld, die werd uitgevoerd aan boord van het onderzoeksschip Falkor van het Schmidt Ocean Institute.

Alles bij elkaar nam het team tekenen waar van 226 soorten, waaronder megafauna zoals Cuvier’s spitssnuitdolfijn en de dwergpotvis, evenals enkele wezens die nog nooit eerder in de wateren van West-Australië waren opgetekend.

Hiertoe behoren de sluimerhaai, de gezichtsloze snoekpaling, de slanke snaggeltand en enkele soorten die mogelijk volledig nieuw zijn voor de wetenschap.

“Er is een enorme hoeveelheid biodiversiteit in de diepzee die we pas beginnen te ontdekken,” zei Nester enthousiast.

In feite werd een levende reuzeninktvis pas in 2004 op camera vastgelegd en sindsdien slechts een handvol keren, ondanks talrijke waarnemingen van dode of stervende exemplaren in ondiepe wateren of aangespoeld op het strand.

Ironisch genoeg is de reuzeninktvis niet het grootste ongewervelde dier ter wereld; die eer gaat naar de kolossale inktvis, die meer dan 500 kilogram kan wegen.

In 2025 werd een jong exemplaar gefilmd terwijl het zwom in de buurt van de Sandwich-eilanden, wat de eerste keer was dat de soort op camera werd vastgelegd in zijn natuurlijke habitat.

“Dit is de eerste bevestigde opname van de kolossale inktvis thuis in de diepzee,” riep Kat Bolstad, een inktvisonderzoeker aan de Auckland University of Technology in Nieuw-Zeeland die de beelden verifieerde. “Dit is echt een van de meest spannende waarnemingen die we hebben gehad.”

