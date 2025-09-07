Wetenschappers maken neushoornhoorns radioactief: Strijd tegen stroperij in Zuid-Afrika

Zuid-Afrikaanse Universiteit Lanceert Anti-Stroperijcampagne
Een universiteit in Zuid-Afrika heeft donderdag een innovatieve anti-stroperijcampagne gelanceerd waarbij de hoorns van neushoorns worden geïnjecteerd met radioactieve isotopen. Volgens de universiteit zijn deze isotopen onschadelijk voor de dieren, maar kunnen ze wel worden opgespoord door douanebeambten.
In een samenwerkingsproject met de Universiteit van de Witwatersrand, nucleaire energiefunctionarissen en natuurbeschermers, zijn vijf neushoorns behandeld met deze techniek. De universiteit hoopt dat dit het begin is van een grootschalige behandeling van de afnemende neushoornpopulatie.
Het project heeft de naam Rhisotope Project gekregen.
Vorig jaar werden ongeveer 20 neushoorns in een reservaat al geïnjecteerd met isotopen tijdens proeven die de basis vormden voor de lancering op donderdag.
De radioactieve isotopen, zelfs in lage niveaus, kunnen worden gedetecteerd door stralingsdetectoren op luchthavens en grenzen, wat kan leiden tot de arrestatie van stropers en handelaars.
Onderzoekers van de Radiation and Health Physics Unit van Witwatersrand hebben in de pilotstudie aangetoond dat het radioactieve materiaal niet schadelijk is voor de neushoorns.
“We hebben onomstotelijk wetenschappelijk aangetoond dat het proces volkomen veilig is voor het dier en effectief in het detecteerbaar maken van de hoorn door internationale douane nucleaire veiligheidssystemen,” aldus James Larkin, hoofdwetenschappelijk medewerker van het Rhisotope Project.
“Zelfs een enkele hoorn met aanzienlijk lagere niveaus van radioactiviteit dan wat in de praktijk zal worden gebruikt, heeft met succes alarmen in stralingsdetectoren geactiveerd,” voegde Larkin toe.
Larkin merkte ook op dat de hoorns detecteerbaar waren binnen volledige 40-voet verzendcontainers.
Wereldwijde Afname van Neushoornpopulaties
De Internationale Unie voor Natuurbescherming schat dat de wereldwijde neushoornpopulatie aan het begin van de 20e eeuw ongeveer 500.000 bedroeg, maar nu is afgenomen tot ongeveer 27.000 vanwege de aanhoudende vraag naar neushoornhoorns op de zwarte markt.
Zuid-Afrika heeft de grootste neushoornpopulatie met naar schatting 16.000 dieren, maar het land kent hoge niveaus van stroperij met ongeveer 500 neushoorns die elk jaar worden gedood voor hun hoorns.
De universiteit heeft eigenaren van privéwildparken en nationale conservatieautoriteiten opgeroepen om hun neushoorns te laten injecteren.
