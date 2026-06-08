Water op Kantoor: Aquablu Transformeert een Saaie Markt tot Spannend Merk!

In partnerschap met Aquablu – Marnix Stokvis, oprichter van Aquablu, is bezig met het opbouwen van een opwindend en schaalbaar merk in een markt die op het eerste gezicht als saai kan worden beschouwd. Met Aquablu transformeert hij hydratatie in een intelligent, gepersonaliseerd en duurzaam systeem dat technologie, gegevens en gezondheid integreert.

Toen Marnix Stokvis en Marc van Zuylen Aquablu lanceerden, ontvingen ze vaak dezelfde vraag: Water? Is dat niet tamelijk eentonig? Voor Marnix echter, is wat eentonig lijkt juist een kans voor innovatie. Hij gelooft dat we leven in een tijdperk waarin alles slimmer en sneller moet, waarin persoonlijke aanpassing de norm is. Software ontwikkelt zich voortdurend en industrieën worden heruitgevonden. Maar op het gebied van hydratatie, iets wat dagelijks essentieel is, blijft de basis hetzelfde: water wordt verpakt, vervoerd, gebruikt en weggegooid. Zonder personalisatie, technologie of systeemdenken. Dit gebeurt wanneer een categorie te lang als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Aquablu is meer dan alleen water

Volgens Marnix was Aquablu vanaf het begin meer dan alleen over water. ‘Het was een vraag over hoe een van de meest fundamentele dagelijkse behoeften zo achter kan blijven bij de rest van de technologische vooruitgang. Als je deze vraag serieus neemt, kom je tot het inzicht dat hydratatie vaak wordt behandeld als een commodity, maar in werkelijkheid functioneert het als een infrastructuur. Infrastructuur verandert zelden in kleine stappen; deze moet opnieuw opgebouwd worden.’

De toekomst van hydratatie, volgens hem, is een geheel nieuw systeem: lokaal, direct en afvalvrij. En minstens zo belangrijk: aangepast aan persoonlijke behoeften. Verrijkt met functionaliteiten zoals vitamines en elektrolyten, en verbonden met data. Dit transformeert water van een simpel product naar een dynamisch, gepersonaliseerd product. Van iets statisch naar iets dat zich aanpast aan de gebruiker. Daar werkt Aquablu aan: een nieuwe standaard voor hydratatie.

Software is niet de enige oplossing

Veel innovatie vindt plaats in de wereld van software. Producten worden sneller dan ooit ontwikkeld, getest en geschaald. Maar deze snelheid mist vaak de fysieke component. ‘Hydratatie is hier een perfect voorbeeld van. Je kunt veel apps ontwikkelen over gezondheid of monitoring, maar de keuze om te drinken wordt gemaakt op een specifieke plaats en tijd. Als je gedrag wilt veranderen, moet je fysiek aanwezig zijn.’ Daarom kiest Aquablu bewust voor hardware, essentieel voor het herbouwen van deze infrastructuur. Onze systemen bevinden zich op de plekken waar keuzes worden gemaakt, en vormen de schakel tussen mens, water en technologie. Deze combinatie maakt het mogelijk om gedrag te beïnvloeden, gezondheid te verbeteren en op schaal impact te maken.

Een effectief systeem omvat meer dan alleen het product. Het vereist distributie, service, data en constante optimalisatie. Deze combinatie maakt het moeilijk te kopiëren en zorgt voor een duurzaam concurrentievoordeel. Niet omdat hardware eenvoudig is, maar juist omdat het moeilijk is om goed te doen.

Van product naar systeem

Wat begint als een fysiek product, ontwikkelt zich tot een datagedreven systeem. ‘Wat we bouwen lijkt misschien een machine, maar is in werkelijkheid een combinatie van drie lagen: hardware (de hydratatiesystemen), consumables (functionaliteit en smaak) en software (data en inzichten). Deze elementen vormen samen een infrastructuur die continu kan evolueren, een platform dat meegroeit met het gebruik. Door dagelijks gebruik van onze systemen verzamelen we voortdurend real-world data, die we gebruiken om aanbod, smaak en functionaliteit per locatie te optimaliseren. Zo wordt ons systeem met elke gebruiker slimmer.’

Schaal is meer dan snelheid

Er wordt vaak gedacht dat hardware moeilijk te schalen is omdat elke nieuwe eenheid opnieuw geproduceerd, geïnstalleerd en onderhouden moet worden. In tegenstelling tot software, waarbij een extra gebruiker vrijwel geen extra kosten met zich meebrengt. Maar volgens Marnix gaat schalen niet alleen over snelheid, het gaat over de reproduceerbaarheid van een model. ‘Wat wij bouwen lijkt misschien hardware, maar functioneert als een platform: een gestandaardiseerd systeem dat op elke locatie op dezelfde manier kan worden uitgerold, beheerd en geoptimaliseerd. Elke installatie bestaat uit dezelfde componenten: een verbonden systeem (hardware), terugkerende consumptie (smaken en functionele ingrediënten) en data die continu optimaliseert.’

Vergelijkbaar met Nespresso

Dit maakt Aquablu vergelijkbaar met modellen zoals Nespresso: de machine is niet het eindproduct, maar het beginpunt van een terugkerend gebruikssysteem. Elke nieuwe locatie voegt niet alleen een gebruiker toe, maar ook terugkerende consumptie, data over gedrag en voorkeuren, en optimalisatie van het gehele netwerk. Aquablu is nu actief in 16 landen en hydrateert dagelijks meer dan 200.000 mensen, met klanten zoals Microsoft, Heineken en Adyen.

De rol van merken in systeemverandering

Stokvis: ‘Om een categorie opnieuw te definiëren, is technologie alleen niet genoeg. Je moet ook veranderen hoe mensen ernaar kijken. In traditionele markten draait alles vaak om prijs en functionaliteit, maar daar ligt juist de kans. Voor ons is Aquablu geen product of leverancier. Het is een visie: de toekomst van hydratatie is slimmer, gezonder en duurzamer. En die toekomst moet niet alleen gebouwd worden, die moet ook gecommuniceerd worden. De meest interessante bedrijven ontstaan in markten die zo vanzelfsprekend zijn geworden dat niemand ze nog in twijfel trekt. Hydratatie in kantoren en commerciële omgevingen is zo’n markt. En dat is waarom het allesbehalve saai is.’