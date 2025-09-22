Microplastics Expert Onthult: 3 Methoden om Blootstelling te Verminderen, Inclusief Kledingkeuze

Was en leer.

“Neem de volgende keer dat je een droogtrommel gebruikt eens een kijkje bij de pluizenfilter,” vertelde materiaalwetenschapper Joshua Grolman aan The Post. “Al dit afval is wat we dagelijks inademen.”

Microplastics zijn overal te vinden, van speelgoed en cosmetica tot schoonmaakproducten en kleding. Ze zitten in de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten en het water dat we drinken en waarin we zwemmen.

Deze deeltjes, die afkomstig zijn van grotere stukken plastic, worden verdacht schadelijk te zijn voor de voortplantings-, spijsverterings- en ademhalingssystemen, en kunnen leiden tot onvruchtbaarheid, darmkanker en longproblemen.

Wetenschappers zijn nog steeds bezig met het onderzoeken van de effecten die deze kleine deeltjes, kleiner dan een rijstkorrel, hebben op het milieu en ons lichaam. Daarom is het zo belangrijk om blootstelling te minimaliseren.

Grolman onthult drie manieren waarop hij thuis en op het werk het contact met microplastics beperkt.

Kies verstandig voor kleding

Synthetische kleding — gemaakt van materialen zoals polyester, nylon en acryl — is een belangrijke bron van microplasticvervuiling.

Vezels komen vrij tijdens het productieproces, het dragen en vooral tijdens het wassen.

“Ik koop alleen kleding van wol, linnen en hennep voor mijn gezin omdat deze materialen beter zijn dan synthetische vezels om zweet af te voeren in de hitte,” deelde Grolman, een assistent-professor in materiaalwetenschappen en techniek aan het Technion – Israëlisch Instituut voor Technologie.

“Hoewel ze vaak duurder zijn dan hun synthetische tegenhangers, is het belangrijk om te focussen op kwaliteit boven kwantiteit bij het kopen van de kleding die je elke dag draagt.”

Natuurlijke vezels, zoals katoen, wol, linnen en hennep, zijn afkomstig van planten of dieren en zijn biologisch afbreekbaar.

Dat betekent dat ze natuurlijk afbreken aan het einde van hun levenscyclus en terugkeren naar de aarde.

Welke stof je ook kiest, Grolman beveelt aan om kleding op te hangen om te drogen om hun duurzaamheid te verhogen.

Vermijd wegwerpplastic producten

Amerikanen bestellen gemiddeld 4,5 keer per maand eten voor afhaal of bezorging, volgens enquêtegegevens uit 2023 van US Foods.

Helaas kunnen afhaalcontainers microplastics in voedsel vrijgeven, vooral wanneer ze worden opgewarmd of meerdere keren worden gebruikt. En pas op voor het wegwerpbestek dat vaak bij een afhaalmaaltijd wordt geleverd.

Grolman mijdt deze gebruiksvoorwerpen omdat ze vaak zijn gemaakt van laagwaardige kunststoffen die gemakkelijk breken of afschilferen.

“Het neemt niet veel ruimte in je rugzak of aktetas in om een titanium of roestvrijstalen bestekset in een hoes mee te nemen,” zei hij.

“Ik veeg gewoon het bestek af met een servet na het eten en was ze elke nacht als ik thuis kom.”

Hij stelt ook voor om een roestvrijstalen waterfles te dragen die in cafés kan worden gevuld in plaats van een to-go beker te krijgen.

“De meeste wegwerpkoffiebekers zijn gemaakt van papier met aan de binnenkant een dunne film van plastic,” legde hij uit.

“Zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt, kan deze film gemakkelijk loslaten bij weinig slijtage, vooral als je er lange tijd hete vloeistof in laat zitten.”

Grolman vermijdt ook ingeblikte dranken, die een dunne plastic of polymeerlaag aan de binnenkant bevatten om te voorkomen dat de drank reageert met het aluminium.

Deze bekleding kan afbreken en microplastics vrijgeven, vooral als de vloeistof zuur is.

Rijd minder

Autobanden, vooral die van zwaardere voertuigen, produceren veel microplastics omdat ze slijten door dagelijks gebruik.

Grolman geeft de voorkeur aan woon-werkverkeer per fiets.

“Een veelvoorkomend misverstand is dat fietsen in de buitenlucht je blootstelt aan meer vervuiling dan rijden in een auto,” zei hij.

“Echter, wanneer je in een file staat, bevindt de luchtinlaat van je auto zich vlak naast de uitlaat van de auto voor je, en deze is meestal laag bij de weg waar bandenslijtage plaatsvindt.”

Andere voordelen van fietsen zijn verhoogde fysieke activiteit, brandstofbesparing en een kleinere koolstofvoetafdruk.

Meer dan 705.000 Amerikanen fietsen voornamelijk naar hun werk, volgens schattingen van de Amerikaanse volkstelling. Dat aantal is in opmars, maar nog steeds onder de piek van 904.000 fietsforenzen in 2014.

Hoewel het misschien niet altijd praktisch is om te fietsen, adviseert Grolman “een open geest te houden” over alternatieven voor auto’s. En als je toch achter het stuur moet kruipen, probeer dan de rijtijd te beperken.

“Als ik ergens naartoe moet rijden,” zei Grolman, “doe ik altijd mijn best om de tijd die ik op wegen met veel autoverkeer doorbreng te beperken.”