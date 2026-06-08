PodiumINC lanceert revolutionair platform: Inclusieve podiumkunsten nu online!

Lancering van een Nieuw Platform voor Inclusieve Podiumkunsten

Op 20 mei onthulde PodiumINC een vernieuwend online platform dat dient als omvattend overzicht van artiesten met een handicap en inclusieve gezelschappen, na een reeks korte optredens die de diversiteit van podiumtalent benadrukten. ‘Deze artiesten zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op podia en festivals.’

De ontwikkeling van dit platform werd geïnspireerd door een onderzoek uit 2024 naar de toegankelijkheid in de podiumkunsten, specifiek vanuit het oogpunt van mensen met een beperking. Dit onderzoek, uitgevoerd door PodiumINC, toonde aan dat er een significante kloof bestaat tussen publiek, artiesten en podia: ze vinden elkaar moeilijk, de informatie is niet op elkaar afgestemd en zowel de fysieke, digitale als programmatische toegankelijkheid laat te wensen over.

Het nieuwe platform, podiuminc.nl, beoogt deze problemen aan te pakken door een centrale plek te bieden waar inclusief aanbod samenkomt en gemakkelijker te vinden is voor zowel publiek als professionals uit de sector. Kunstenaars kunnen hun eigen profiel opzetten en informatie over toekomstige voorstellingen delen. Een week na de lancering hebben al 22 groepen en individuele artiesten hun informatie op het platform gepost.

PodiumINC plant ook om een ‘kenniscentrum’ op het platform te ontwikkelen waar toekomstige kennis, inzichten en inspiratie over inclusieve podiumkunsten gedeeld zullen worden. In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voert de organisatie aanvullend onderzoek uit naar de toegankelijkheid van de sector voor mensen met een beperking die actief zijn of willen zijn in de podiumkunsten.

Een Dag Vol Divers Podiumaanbod

Tijdens de eerste editie van ‘Podium Inclusief’ in Korzo, Den Haag, werd de diversiteit van het inclusieve podiumkunstenveld tentoongesteld. Cabaretier Alex Sijm lichtte een tipje van de sluier van zijn nieuwe voorstelling Ooghoogte. Zittend in een rolstoel op een circuston, veroverde hij het publiek met zijn scherpe metaforen en verrassende anekdotes, zoals een bijzondere ‘Pride Ride’ met een date.

Danser Issam Zemmouri creëerde een dynamisch spel van licht en donker in zijn voorstelling Fade Out, een belevenis die ook toegankelijk is voor mensen zonder zicht, door de focus op auditieve en tactiele ervaringen.

De performance Ik ben kamer 15 van Speels Collectief gaf een indringend inkijkje in het leven op een gesloten psychiatrische afdeling, overgaand in een aangrijpend liefdesverhaal. Het collectief gebruikte het hele lichaam om het verhaal fysiek uit te drukken, wat een diepe indruk achterliet bij het publiek.

Marc Vlemmix Dance presenteerde Kantelpunt, een dansstuk dat natuurlijke lichaamsbewegingen, veroorzaakt door ziektes of medicatie, integreert in de choreografie, symboliserend het constante vallen en opstaan in het leven van de dansers.

De voorstellingen waren diep persoonlijk en deelden inzichten die de artiesten hadden verkregen door hun ervaringen. Romijn Conen en Marloes Jacobse van Speels Collectief spraken over de intensiteit en de uitdagingen van het delen van persoonlijke verhalen op het podium.

Compagnie Tiuri verkende in Please Hold My Hand bredere maatschappelijke thema’s zoals de veerkracht en kwetsbaarheid van vrouwen, terwijl Misiconi’s duet Interval reflecteerde op vergankelijkheid en groei, gesymboliseerd door een smeltende ijsklomp.

Ayşegül Karaca, een slechtziende actrice en theatermaker, had de eer om het online platform te lanceren aan het einde van het evenement. Ze benadrukte het belang van representatie en zichtbaarheid in de podiumkunsten, iets wat het nieuwe platform beoogt te verbeteren.

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