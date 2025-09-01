Woon je in de stad? Zo verbeter je in slechts 15 minuten je mentale gezondheid aanzienlijk!

Doe het gewoon!

Tijd buitenshuis doorbrengen staat al lang bekend om het bevorderen van zowel fysieke als mentale gezondheid. Het stimuleert lichaamsbeweging, bevordert sociale interactie, vermindert stress en angst, verbetert de stemming, verhoogt de concentratie en kan zelfs leiden tot betere slaap.

Blootstelling aan daglicht, vooral ’s ochtends, helpt onze interne klokken te synchroniseren, wat het makkelijker maakt om ’s nachts in slaap te vallen en ’s ochtends wakker te worden.

Zonnebaden helpt het lichaam ook bij de productie van vitamine D, een essentiële voedingsstof voor sterke botten, een gezond immuunsysteem en een positieve geestelijke gezondheid.

Recent onderzoek van de universiteiten Stanford en Leiden laat zien dat stadsbewoners al baat kunnen hebben bij slechts 15 minuten natuur.

“Eerdere studies hebben sterke verbanden aangetoond tussen contact met natuur en mentale gezondheid,” zei hoofdonderzoeker Anne Guerry, hoofd strategie en leidend wetenschapper bij het Natural Capital Project (NatCap) van Stanford.

“Maar bij de meeste studies kun je geen causaal verband afleiden, zijn ze niet gemakkelijk te generaliseren, of zijn ze niet ontworpen om de effecten van verschillende soorten natuur te onderscheiden,” vervolgde ze. “Deze analyse helpt die lacune op te vullen.”

Guerry’s team analyseerde gegevens van 78 veldstudies met bijna 5.900 deelnemers.

Ze ontdekten dat alle soorten stedelijke natuur de geest verheffen — stadsbossen waren vooral nuttig voor het verlichten van depressie en angst.

“Onze analyse suggereert dat stadsbossen en parken een belangrijkere impact hebben op de geestelijke gezondheid (d.w.z. het verminderen van negatieve aspecten en het versterken van positieve) dan straatbomen of grasvelden,” vertelde Guerry aan The Post.

“Dat betekent niet dat straatbomen geen effect hebben!” voegde ze eraan toe. “In feite toont onze analyse aan dat straatbomen een significant effect hebben op alle gemeten aspecten van mentale gezondheid.”

In New York City staan meer dan 7 miljoen bomen voor de 8,48 miljoen inwoners. Het doel is om de boombedekking van de stad te verhogen van 22% naar 30% tegen 2035.

Toen het Urban Forest Plan van de stad vorig jaar officieel van start ging, merkte burgemeester Eric Adams op dat bomen de lucht zuiveren, buurten koelen, straten en parken verfraaien, regenwater absorberen en zelfs de geestelijke gezondheid stimuleren.

Volgens het onderzoek van Stanford is alleen al buiten zijn voldoende voor een oppepper — geen sportuitrusting nodig. Simpelweg ontspannen in groene ruimtes verhoogt energie en alertheid.

“Onze resultaten tonen aan dat zelfs kortstondig contact (minder dan 15 minuten) met de natuur aanzienlijke mentale voordelen kan bieden,” zei Leiden onderzoeker Roy Remme.

“Bovendien is langere blootstelling aan de natuur (meer dan 45 minuten) gekoppeld aan nog grotere verminderingen van stress en verhogingen van vitaliteit.”

Jongvolwassenen leken de meeste voordelen te behalen, met de auteurs van de studie die opmerken dat veel geestelijke gezondheidsproblemen zich ontwikkelen voor de leeftijd van 25.

De bevindingen werden woensdag gepubliceerd in het tijdschrift Nature Cities.

De onderzoekers benadrukten dat je geen grote parken nodig hebt om effect te sorteren.

Ze moedigden stadsplanners en beleidsmakers aan om kleinere “pocketparken”, meer straatbomen en groenvoorzieningen, natuurrijke plekken en begeleide parkmeditaties toe te voegen.

Gelukkig woont, vanaf december, 84% van de New Yorkers op loopafstand van een park, volgens NYC Parks. Het doel is 85% tegen 2030.

“Zelfs kleine momenten met de natuur kunnen een verschil maken,” zei hoofdonderzoeker Yingjie Li, een postdoctoraal onderzoeker bij NatCap. “Dit werk heeft me laten zien dat stedelijke natuur niet alleen goed is voor steden — het is goed voor ons.”

