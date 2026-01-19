Zeldzame, ‘Mogelijk Uitgestorven’ Platgekopte Kat Vastgelegd Op Camera: Eerste Keer in 30 Jaar!

Dierenliefhebbers zijn opgetogen over deze ontdekking.
Biologen waren stomverbaasd toen een zeldzaam dier, waarvan gedacht werd dat het uitgestorven was, opnieuw werd waargenomen in Thailand — maar liefst 30 jaar na de laatste waarneming, volgens natuurbehoud ambtenaren.
De platkopkat is een van de zeldzaamste en meest bedreigde kattensoorten ter wereld — met slechts 2.500 volwassen exemplaren in hun oorspronkelijke leefgebied in Zuidoost-Azië, meldde Smithsonian.
Dit klauwachtige dier — zo genoemd vanwege zijn verlengde voorhoofd en platte schedels — werd zelfs bestempeld als “mogelijk uitgestorven” binnen Thailand, waar de laatste waarneming plaatsvond in 1995.
Tussen 2024 en 2025 werden de dieren maar liefst 29 keer vastgelegd door cameravallen tijdens een natuurbehoudonderzoek in het zuiden van Thailand, in het natuurreservaat Princess Sirindhorn, meldde Science Alert.
Bovendien toonde de beelden een vrouwtjes platkopkat met haar jong, wat een positief teken is voor een dier dat typisch slechts één baby per keer produceert.
De campagne was een gezamenlijke inspanning van het Thaise Ministerie van Nationale Parken, Natuur en Plantenbehoud en de non-profit natuurbeschermingsorganisatie Panthera, die samen de grootste ooit onderzoek naar de soort uitvoeren, meldde Mongabay.
Natuurbeschermers waren verbijsterd over de ontdekking. “Het herontdekken van platkopkatten in het zuiden van Thailand is een buitengewoon moment voor natuurbescherming,” vertelde Wai Ming Wong, directeur van de conservatie van kleine katten bij Panthera, aan het outlet.
Ondertussen verklaarde Surasak Yimprasert, hoofd van natuurbehoud, onderzoek en diergezondheid bij de dierentuin van Songkhla in Thailand, “Ik dacht dat we waarschijnlijk geen platkopkatten meer in Thailand zouden vinden.”
De platkopkat, de kleinste wilde kat in Zuidoost-Azië, weegt slechts ongeveer 2 kilogram—half zo groot als een huiskat. Hun kleine formaat, gecombineerd met hun nachtelijke aard en kleine populatie, maakt ze moeilijk te vinden.
Ze leven ook in ondoordringbare natte omgevingen zoals veenmoerassen en zoetwatermangroven — ecosystemen die moeilijk te navigeren zijn voor wetenschappers.
De soort heeft zwemvliezen tussen de tenen en gestroomlijnde lichamen die hen helpen zich te verplaatsen in dit onherbergzame terrein, waardoor ze garnalen, vissen, kikkers en andere waterprooien kunnen achtervolgen, volgens de Felidae Conservation Fund.
Hoewel deze omgevingen moeilijk toegankelijk zijn, worden ze bedreigd door visserij, landbouw en andere menselijke activiteiten.
Natuurbeschermers hopen dat deze recente ontdekkingen zullen helpen om natuurbeschermingsinspanningen op gang te brengen.
“Robuuste, actuele gegevens zoals [de nieuwe bevindingen] zijn van onschatbare waarde voor het nauwkeurig evalueren van [de status van de soort] en het sturen van natuurbeschermingsprioriteiten,” vertelde Wong aan Mongabay. “Het onderstreept de urgentie om de resterende laaglandhabitats van Thailand te beschermen, zodat soorten zoals de platkopkat een toekomst hebben.”
Het team is van plan hun ontdekking in te dienen bij de IUCN’s Red List Committee, die verantwoordelijk is voor biodiversiteitsonderzoeken en het bijhouden van de lijst met bedreigde soorten van de organisatie, met als doel de status van het dier in Thailand bij te werken.
Meer onderzoek zal echter waarschijnlijk nodig zijn om deze wijziging door te voeren.
