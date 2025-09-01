GRNTS Revolutioneert Subsidiezoektocht voor Startups: “Een Noodzakelijke Tool!”

Subsidies zijn essentieel voor startende ondernemers, maar het is gemakkelijk om in de complexiteit ervan te verdwalen. Gelukkig maakt het nieuwe online platform GRNTS het eenvoudiger door alle subsidies te verzamelen en inzichtelijk te maken, en streeft het ernaar een verbinding te leggen met de subsidieverstrekkers. ‘Het vereist een verbazingwekkende hoeveelheid kennis.’

Het dilemma is breed erkend. Zowel Nederland als de EU ondersteunen innovatief ondernemerschap van harte. Ze helpen start-ups en scale-ups met allerlei fondsen en regelingen. Van lokale stimulansprogramma’s tot Europese subsidies, en van innovatievouchers tot fiscale voordelen: het is vaak een labyrint waarin start-ups de weg kwijtraken.

Veel waardevolle regelingen worden onvoldoende gebruikt. Of specifieker: oprichters laten geld liggen dat ze dringend nodig hebben voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Er zijn natuurlijk al veel (commerciële) subsidieadviseurs die beloven start-ups door het subsidiedoolhof te loodsen. Ook zijn er overheidsloketten zoals RVO en de ROM’s, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Desondanks zag Roderick Reichenbach, oprichter van accelerator Quantify Group in Den Haag, de behoefte aan een subsidiegids die een overzicht biedt van alle lokale, regionale, nationale én Europese subsidies. ‘Er was nog geen goede finder die dit allemaal dekte.’ Hij heeft deze week GRNTS gelanceerd, een platform dat alle subsidies op één plaats verzamelt.

GRNTS in bèta

Om duidelijk te zijn: GRNTS bevindt zich in de bètafase, dat geeft Reichenbach grif toe. Toch staan er al 300 regelingen in het overzicht. ‘Om eerlijk te zijn: dat wij hieraan werken zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Subsidieverstrekkers zouden het zelf zo goed moeten regelen dat je als ondernemer geen subsidiegids of andere hulp nodig hebt.’

Door GRNTS navigeren doe je met bekende filters: geef je branche aan, de grootte van je bedrijf qua omzet en werknemers, en het type ondersteuning dat je zoekt. Dan verschijnt er een lijst met mogelijke subsidies, vaak inclusief een link naar de subsidieverstrekker zelf. Het platform toont niet alleen beschikbare subsidies, maar biedt ook inzicht in deadlines, voorwaarden en slagingskansen. Ook interessant: de ‘hotness’, die bepaald wordt door hoe vaak er op Google naar een bepaalde subsidie wordt gezocht.

Enorm veel kennis nodig

‘Het subsidielandschap zit vol met wetten, voorwaarden en deadlines’, zegt Reichenbach. ‘Het is ongelooflijk hoeveel kennis nodig is om door alle regelingen heen te komen. Subsidiebureaus beloven wel een hogere slagingskans als ze helpen bij een aanvraag, maar focussen vaak alleen op het laaghangend fruit, zoals de WBSO-regeling. Bovendien heb je als ondernemer een grote behoefte aan cash, dus je wilt niet investeren in advies als je de slagingskansen niet kent.’

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een van de regelingen die nog redelijk te behappen is zonder hulp van subsidie-experts. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden die ondernemers misschien over het hoofd zien, denkt Reichenbach. Neem bijvoorbeeld de regeling van Topsector Energie, die tot 80 procent van de kosten dekt voor een innovatiemakelaar, met een maximum van 10.000 euro.

Quantify Group achter subsidiegids

Die regeling is toevallig een van de regelingen waar Quantify Group van Reichenbach veel profijt van heeft. Hij begon twee jaar geleden als accelerator voor start-ups en ondersteunt inmiddels meer dan vijftig bedrijven, vaak met behulp van een subsidieregeling, zodat de start-ups zo min mogelijk cash kwijt zijn aan de diensten van Quantify.

En tijdens deze advisering kwam het team steeds hetzelfde probleem tegen: het ontbreken van een duidelijk overzicht van subsidies. Niet dat GRNTS beweert al een volledig overzicht te bieden. ‘Die 300-plus is wat onze eigen database, die van Nederlandse overheidsinstanties en een korte zoektocht in Europa heeft opgeleverd, maar dat aantal kan snel groeien. We nodigen ook andere partijen uit om hun kennis te delen.’

Een logische volgende stap zou zijn dat GRNTS ook een deel van de subsidieaanvraag automatiseert. Bij de zogenaamde SLIM-regeling, die de kosten voor bijvoorbeeld een scholingsplan voor werknemers grotendeels dekt, is dat al gelukt: de aanvraag kan via GRNTS worden ingediend. ‘We hebben die zelf al zo vaak begeleid dat we er redelijk in thuis zijn. Maar elke keer leren we weer van de vragen die we terugkrijgen op de informatie die we indienen. De volgende keer doe je het dan weer beter.’

Geen leadgeneratie, wel sponsors

Bij elke subsidie is er een knop ‘Help me apply’, wat in eerste instantie doet denken dat de gids een manier is om klanten te werven. Maar Reichenbach is niet van plan om zijn accelerator uit te breiden met een afdeling voor subsidieadviezen. Het idee is dat bij de subsidies waar echt extra expertise nodig is, derde partijen hun diensten kunnen aanbieden. ‘We zijn hier transparant over: voor niets gaat de zon op, en we zijn op zoek naar sponsors die mogelijk willen betalen voor leads.’

Nogmaals, de site is in bèta, versie 1.0 moet tegen eind 2025 klaar zijn. ‘Elke subsidie vereist expertise, maar die kennis zouden we stap voor stap ook kunnen automatiseren met behulp van AI. Ik stel me een chatbot voor waar ondernemers gegevens invoeren zodat AI de best passende subsidies kan vinden. De eerste gebruikers hebben al positieve feedback gegeven, nu gaan we vooral de filters verbeteren en zoeken naar partners.’