Komeet 3I/ATLAS nu zichtbaar vanaf Aarde: Zo kun je hem bekijken met een kleine telescoop

ATLAS staat weer in de schijnwerpers.

In tegenstelling tot beweringen dat de komeet 3I/ATLAS niet langer van deze aarde is, beweren ruimte-experts dat de komeet ter grootte van Manhattan nu door iedereen met eenvoudige kijkapparatuur waargenomen kan worden.

Astronoom Yicheng Zhang legde op 1 november een afbeelding vast van de interstellaire anomalie en plaatste zijn indrukwekkende foto in een bericht dat veel aandacht kreeg op Cometary.org.

“De komeet is nu gemakkelijk zichtbaar met kleine telescopen,” vertelde Zhang, een postdoctoraal onderzoeker gespecialiseerd in de astronomie van kleine lichamen bij het Lowell Observatory in Flagstaff, Arizona, aan The Post.

In het bijschrift van de post legde de astronoom uit dat hij deze specifieke foto maakte met een 152-mm Ritchey-Chrétien reflector (een zes-inch telescoop met een gebogen in plaats van platte focus), en voegde toe dat de toegenomen zichtbaarheid van 3I/ATLAS komt doordat het “vroeg genoeg opkomt in de ochtendschemering.”

ATLAS is op de foto zichtbaar als een “licht wazige stip” in het midden van een achtergrond die eruitziet als een statisch-luchtige hemel.

Interessant is dat dit komt nadat de intergalactische eigenaardigheid in september naar de tegenovergestelde kant van de zon verschoof, verloren ging in de zonnegloed, met experts die beweerden dat het pas later deze maand zichtbaar zou zijn in de hemel van de aarde.

Maar Zhang legde uit dat de zogenaamde onzichtbaarheid van ATLAS te wijten was aan de beperkingen van de apparatuur zelf, en niet aan de oriëntatie van het kosmische lichaam zelf.

“Veel grote telescopen, die doorgaans niet zijn ontworpen met komeetwetenschap in gedachten, kunnen niet erg dicht bij de horizon richten, dus kunnen objecten die dicht bij de zon staan bij schemerlicht niet observeren,” zei hij. “Hubble en de James Webb Space Telescope hebben ook vergelijkbare beperkingen waar ze niet zo dicht bij de zon kunnen richten om schade aan hun optiek/instrumenten te voorkomen.”

Daarbij beweerde Zhang dat hij op 31 oktober een Lowell Discovery Telescope gebruikte die “ontworpen is met het oog op komeetobservaties,” en daardoor in staat is om tot “5 graden naar beneden te richten en dus veel dichter bij de zon kan observeren dan de meeste andere telescopen van vergelijkbare grootte.”

Hij zei dat nu “iedereen met een telescoop van die grootte en een heldere hemel plus een lage oostelijke horizon (idealiter minder dan 5 graden) het nu waarschijnlijk zou kunnen zien.”

“[Het is] veel gemakkelijker met een camera, maar ik verwacht dat het waarschijnlijk ook visueel te zien is met een telescoop van die grootte,” voegde hij toe.

Darryl Seligman, professor in astronomie aan de Michigan State University, vertelde The Post dat ATLAS het best zichtbaar zal zijn in december, wanneer het “op zijn dichtst bij de aarde is.”

Hij voegde eraan toe dat het mogelijk is om het te spotten als je het “aan de hemel kunt volgen” met een goede “amateurtelescoop.”

“Ik zou zeggen wacht nog een paar weken, en dan is de beste kans altijd om naar de hoogste en droogste plek te gaan die je kunt bereiken – ideaal gezien weg van zoveel mogelijk lichtvervuiling,” drong Seligman aan.

Maar waar zal het aan de hemel zijn? De astronoom zei dat de baan van de komeet vrij voorspelbaar moet zijn, bewerend dat we “precies weten waar het aan de hemel zal zijn op alle punten in de toekomst.”

“De onzekerheden in de baan en mogelijkheden van niet-zwaartekrachtversnellingen (die kometen altijd blijken te hebben) zijn altijd erg klein, dus ze maken geen enorme veranderingen voor waar de telescopen op een bepaalde nacht op moeten richten,” zei Seligman. Hij drong er bij hemelwaarnemers op aan om naar de NASA JPL Horizons Small Body Database te gaan waar je precies kunt zien waar het object aan de hemel zal zijn op elke datum in de komende maanden.

Dit contrasteert met recente meningen van Harvard-astrofysicus Avi Loeb, die gelooft dat ATLAS een reeks atypische gedragingen vertoont die kunnen wijzen op een mogelijk buitenaards ruimtevaartuig.

In een recente paper schreef de wetenschapper dat de niet-zwaartekrachtversnelling van het object — die vorige week door NASA werd geregistreerd — samen met het feit dat het “blauwer dan de zon” gloeide, zou kunnen wijzen op de “technologische handtekening van een interne motor.”