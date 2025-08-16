Studenten die opleidingen in de gezondheidszorg volgen, blijken niet vaker hun studie voortijdig te beëindigen dan studenten uit andere disciplines. Ondanks dat de onderwijsinspectie af en toe signalen ontvangt die het tegendeel beweren, tonen recente onderzoeken aan dat deze studenten juist minder vaak stoppen met hun studie. Wanneer zij besluiten te switchen van opleiding, blijven ze meestal binnen het zorgdomein. Bovendien ervaren zij minder studievertraging vergeleken met andere studenten.

“Er is dus geen sprake van een hoge uitval onder studenten van zorgopleidingen in het hoger onderwijs, en dat draagt ook niet bij aan het tekort aan zorgprofessionals. Dit is positief nieuws”, aldus de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie zou het echter toejuichen als meer studenten voor een zorgopleiding zouden kiezen, gezien de instroom vrij stabiel is maar niet voldoende om de tekorten in de arbeidsmarkt te dekken.

Overzicht Zorgopleidingen

In het spectrum van zorgopleidingen vallen studierichtingen als geneeskunde, verpleegkunde en biomedische wetenschappen. Gedurende het academisch jaar 2022/2023 was de uitval onder eerstejaars hbo-studenten in zorgopleidingen 15 procent, terwijl dit percentage bij andere hbo-bachelors 16,4 procent bedroeg. Op universitair niveau was het verschil nog opmerkelijker, met een uitval van slechts 3,1 procent bij zorgopleidingen tegenover een gemiddelde van 7,5 procent bij alle studierichtingen.

Studierendement in de Zorg

Het studierendement bij zorgopleidingen ligt volgens recent onderzoek hoger dan gemiddeld. Dit houdt in dat studenten die een zorgopleiding volgen, vaker binnen de gestelde tijd plus hooguit één extra jaar hun diploma behalen.