Peter Vrancken, de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Onderwijsmuseum, heeft zijn tevredenheid uitgesproken over de aanstelling van Hans. Hij verwacht veel van de samenwerking. “Hans heeft een rijke achtergrond in de museumsector, wat nu precies aansluit bij onze huidige behoeften. Zijn ervaring met zowel het opzetten als afbouwen van projecten, zijn vaardigheid in het verbinden van collectie, maatschappij en team, en zijn strategische visie maken hem de perfecte kandidaat om ons door deze moeilijke tijden te loodsen,” aldus Vrancken.

De Collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum

In zijn nieuwe functie voelt Hans van de Bunte zich vol vertrouwen: “Het is voor mij cruciaal dat de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum niet alleen behouden blijft, maar ook bij elkaar. We beschikken over de meest indrukwekkende onderwijscollectie wereldwijd, met unieke items die teruggaan tot de 17e en 18e eeuw, die absoluut niet verloren mogen gaan. Deze collectie verdient een prominente plek in Nederland. Daarnaast zal ik ook kijken naar verdere mogelijkheden voor het museum,” vertelt Hans.

Ervaringsachtergrond

Hans van de Bunte brengt een schat aan ervaring mee naar het museum. Hij was onder meer directeur bij de Museumgroep Leiden/Leids Uitburo en Hoofd Publiek & Presentatie bij het Tropenmuseum. Bij Museum De Voorde begon hij als interim met grote plannen, maar door veranderende omstandigheden moest hij de strategie aanpassen en het museum begeleiden in een afbouwfase. Verder is hij actief binnen ICOM en zetelt hij in de Raad van Toezicht van DutchCulture.

Interim-directeur

Hans van de Bunte is per 12 mei begonnen als interim-directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum. Sinds de veranderingen begin februari bij het museum heeft de vorige interim directeur-bestuurder, Hedwig Verhoeven, de rol van strategisch adviseur op zich genomen. Met de aanstelling van Hans draagt Hedwig haar adviserende rol met een gerust hart over. Het Nationaal Onderwijsmuseum is Hedwig erkentelijk voor haar bijdrage en de wijze waarop zij de Raad van Toezicht en de organisatie heeft ondersteund in de afgelopen periode.