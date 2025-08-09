Het Scheepvaart en Transport College (STC) ontvangt steun van de regering, omdat het aantal studenten de afgelopen tien jaar is gehalveerd. Vooral het mbo-onderwijs ervaart grote impact, zo verklaart directeur Sven Tump aan Rijnmond.

In 2020 waren er landelijk 504.288 studenten ingeschreven op mbo-scholen. Dit aantal is gedaald naar 467.500 studenten. Demissionair minister Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat zet zich in voor verandering. Hij merkt op dat ouders vaak de wens hebben dat hun kinderen het hoogst mogelijke onderwijsniveau bereiken.

Negatieve perceptie van het mbo

Maritiem influencer en kapitein Liana Engibarjan meent dat de daling van het aantal studenten bij het STC niet zozeer ligt aan de kwaliteit van de opleidingen, maar eerder aan de manier waarop er maatschappelijk over het mbo gesproken wordt. “We hopen dat onze kinderen een opleiding kiezen die bij hen past, maar zodra ze een technische mbo-opleiding overwegen, twijfelen we of dit wel de juiste keuze is,” legt ze uit.

Onjuiste attitude

Hoewel veel ouders trots zijn dat hun kinderen bij het STC studeren, is er ook kritiek. Sommige mensen vinden dat studenten een verkeerde instelling hebben. “Ze willen zoveel mogelijk verdienen en zo min mogelijk werken,” wordt er gezegd.

Daling van studentenaantallen in Nederland

Er wordt realistisch naar de situatie gekeken; een deel van het probleem is simpelweg dat er minder studenten in Nederland zijn. Het verhogen van de zichtbaarheid van de opleiding kan helpen, bijvoorbeeld door het inzetten van ambassadeurs die het werkveld kunnen promoten.

Numerus fixus voor irrelevante opleidingen

Tieman vraagt zich af of het zinvol is om een numerus fixus in te stellen voor opleidingen die maatschappelijk minder relevant zijn. “Is het verstandig om minder belangrijke opleidingen te beperken met een loting?” Hij is overtuigd van het belang van een sterkere samenwerking tussen scholen, bedrijven en gemeenten.