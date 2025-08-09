Het Scheepvaart en Transport College (STC) ontvangt steun van de regering, omdat het aantal studenten de afgelopen tien jaar is gehalveerd. Vooral het mbo-onderwijs ervaart grote impact, zo verklaart directeur Sven Tump aan Rijnmond.
In 2020 waren er landelijk 504.288 studenten ingeschreven op mbo-scholen. Dit aantal is gedaald naar 467.500 studenten. Demissionair minister Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat zet zich in voor verandering. Hij merkt op dat ouders vaak de wens hebben dat hun kinderen het hoogst mogelijke onderwijsniveau bereiken.
Negatieve perceptie van het mbo
Maritiem influencer en kapitein Liana Engibarjan meent dat de daling van het aantal studenten bij het STC niet zozeer ligt aan de kwaliteit van de opleidingen, maar eerder aan de manier waarop er maatschappelijk over het mbo gesproken wordt. “We hopen dat onze kinderen een opleiding kiezen die bij hen past, maar zodra ze een technische mbo-opleiding overwegen, twijfelen we of dit wel de juiste keuze is,” legt ze uit.
Onjuiste attitude
Hoewel veel ouders trots zijn dat hun kinderen bij het STC studeren, is er ook kritiek. Sommige mensen vinden dat studenten een verkeerde instelling hebben. “Ze willen zoveel mogelijk verdienen en zo min mogelijk werken,” wordt er gezegd.
Daling van studentenaantallen in Nederland
Er wordt realistisch naar de situatie gekeken; een deel van het probleem is simpelweg dat er minder studenten in Nederland zijn. Het verhogen van de zichtbaarheid van de opleiding kan helpen, bijvoorbeeld door het inzetten van ambassadeurs die het werkveld kunnen promoten.
Numerus fixus voor irrelevante opleidingen
Tieman vraagt zich af of het zinvol is om een numerus fixus in te stellen voor opleidingen die maatschappelijk minder relevant zijn. “Is het verstandig om minder belangrijke opleidingen te beperken met een loting?” Hij is overtuigd van het belang van een sterkere samenwerking tussen scholen, bedrijven en gemeenten.
Vergelijkbare berichten
- Meer Meiden Kiezen N-Profiel op Havo: Jongens Blijven Achter!
- Explosieve Groei Technische Studenten: Buitenlandse Aanmeldingen Dalen Niet!
- HBO’ers Gezocht in Urk’s Visindustrie: Gesprekken over Nieuwe Opleidingen
- Mbo’ers en hbo’ers verenigen zich: Groot feest op Bruisfestival Zwolle!
- ROC van Twente Studenten Creëren Sensatie: Ontdek de ‘Matcha-Drip’ Innovatie!
Anika schrijft over tuinieren, natuur en ecologie. Ze deelt praktische tips en seizoensgebonden inspiratie voor elke tuinliefhebber. Haar stukken combineren vakkennis en passie, met oog voor biodiversiteit, duurzaamheid en welzijn. Ze moedigt lezers aan om bewuster en groener te leven, te starten in eigen tuin.