Alarm om Patricia Paay: Familie wenst haar eindelijk geluk!

Hans Klok zet zich volledig in om zijn vriendin Patricia Paay te ondersteunen tijdens haar echtscheiding (zie video). Deze ondersteuning is hard nodig, aangezien ze door haar gezondheidsproblemen momenteel niet in staat is om televisiewerk te verrichten om extra inkomsten te genereren. “Het zit haar echt niet mee op dit moment.”

Hans was al begin juli op de hoogte van de breuk in Patricia’s liefdesleven, toen hij haar telefonisch sprak. “Ik vroeg haar hoeveel plekken ik moest reserveren voor het circus en toen bracht ze het nieuws van de scheiding naar voren”, vertelt hij aan Weekend.

Fysiek

Op 5 juli had de illusionist Patricia uitgenodigd en de volgende dag gingen ze samen uit eten. Hoe ze eruitzag? “Patricia had haar jasje uitgedaan, dus je kon het aan haar lichaam zien. Maar qua uiterlijk niet. Ze zag eruit zoals we Patricia Paay kennen.”

Droevig

De scheiding van Patricia heeft ook een grote impact op Hans. “Ik hoop dat ze weer gelukkig wordt. Het is erg triest, vooral omdat ze kampt met gezondheidsproblemen.” Zie video hieronder.

1:26 Patricia Paay geeft update over haar gezondheid

Catastrofe

Tineke de Nooij heeft eerder aan Weekend laten weten dat de scheiding financieel gezien ook een catastrofe is voor Patricia. Hans maakt zich daar ook zorgen over en heeft Gordon gebeld voor assistentie. “Hij heeft een woning voor haar, maar met een trap, dus dat is geen optie. Deze woning had hij al eerder aangeboden, boven zijn zaak The Burger Room in Amsterdam.”

Kermisaap

De illusionist denkt dat het Rosa Spier Huis de beste optie voor haar is. “Daar zijn veel mensen die ze haar hele leven al kent, zoals Ciska Peters met haar man, Greetje Kauffeld en Tineke de Nooij. Daar wordt ze niet aangestaard als een soort kermisaap. Maar ze wil zelf in Rotterdam blijven, omdat ze daar de meeste mensen kent.”

Op zoek naar een woning

Hans gelooft dat Gordon of een andere bekende van Patricia uiteindelijk iets passends voor haar zal vinden. “Maar op dit moment is het erg moeilijk om een geschikte woning te vinden.”

Verkwisten

Patricia en Robbert hebben een leeftijdsverschil van 39 jaar, tussen Hans en zijn verloofde Dann zit 21 jaar. Wat als zijn geliefde hem op dezelfde wijze zou verlaten? “Ik weet niet hoe hun huwelijk de laatste jaren was, er was bijna geen contact. Maar als mij iets overkomt en Dann heeft nog een heel leven voor zich, dan zou ik niet willen dat hij zijn leven aan mij verkwist.”

In goede en slechte tijden

Anderzijds zegt Hans: “Het hangt er ook van af hoe diep de liefde zit, hoeveel houd je echt van elkaar? Dit zijn natuurlijk enorme uitdagingen. Het is in goede en slechte tijden, maar of je dan alles van die ander kunt verdragen?”

Headerfoto: Edwin Smulders