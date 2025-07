Vandaag is de nieuwste jaarlijkse update van de onderwijscijfers uitgebracht via het Dashboard Onderwijs & Arbeidsmarkt Technologie. Dit platform biedt inzichten in de huidige trends en de uitdagingen op het gebied van technologische carrières (bèta, techniek en ICT) binnen zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt. Voorheen werden deze gegevens bekendgemaakt in de Monitor Techniekpact, zoals gemeld door het Platform Talent voor Technologie.

Een belangrijke positieve trend is de toename van het aantal studenten dat zich inschrijft voor tweedegraads exacte hbo-lerarenopleidingen en beroepsgerichte lerarenopleidingen in de techniek. Dit markeert de eerste keer in jaren dat er een stijging is genoteerd in het aantal inschrijvingen voor deze opleidingen, wat kan helpen bij het vergroten van het aantal technologische docenten. Bovendien is dit jaar het percentage meisjes dat kiest voor een N-profiel op de havo voor het eerst hoger dan het percentage jongens. Op het vwo was dit verschil vorig jaar al zichtbaar.

Technische studiekeuzes

Uit de cijfers blijkt dat het percentage vmbo- en mbo-leerlingen dat kiest voor technische richtingen stabiel is. Er is echter een kleine toename in de absolute aantallen zichtbaar, die geldt voor zowel het vmbo als het mbo in het algemeen. Ook op het vwo blijft het percentage leerlingen dat een N-profiel kiest constant, met een lichte toename in het aantal leerlingen.

Kleine afname in het hoger onderwijs

In het hoger onderwijs, zowel hbo als wo, blijft het percentage nieuwe studenten in technische studierichtingen gelijk, maar het totale aantal studenten vertoont een lichte daling. Op de havo is zowel het aandeel als het aantal leerlingen dat een N-profiel kiest iets afgenomen.

Actuele trends in technisch onderwijs

De recente update van de onderwijscijfers geeft een duidelijk beeld van de huidige trends binnen het technische onderwijs. De arbeidsmarktcijfers zullen later in het jaar worden vrijgegeven. Deze gegevens zullen verder inzicht bieden in de mate waarin het onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt en in hoeverre de toename van technische opleidingen leidt tot een hogere instroom in de arbeidsmarkt.

De volgende ontwikkelingen zijn te zien: