In de sectoren van het theater en de dans heerst een positieve stemming onder de medewerkers. Dit is gebleken uit een uitgebreide peiling uitgevoerd door DUO Market Research in opdracht van de Kunstenbond en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) deze herfst. De peiling, een initiële meting onder 497 werknemers en zelfstandigen, toont aan dat deze groep opmerkelijk tevreden, betrokken en trots is op hun werk.

Desondanks de sector in recente jaren vaak negatief in het nieuws kwam, onder meer door berichten over ongewenst gedrag en hoge werkdruk, zien de Kunstenbond en NAPK deze uitkomsten als een belangrijk en bemoedigend signaal. Beide organisaties benadrukken echter dat thema’s zoals sociale veiligheid, eerlijke arbeidsvoorwaarden en werkdruk voortdurende aandacht vereisen.

De algemene werkbevrediging wordt beoordeeld met een 8,7, een score die aanzienlijk hoger ligt dan de benchmark voor de cultuursector, die op 8,1 staat. De medewerkers voelen een grote mate van tevredenheid, ervaren een sterke verbondenheid met hun organisatie en een grote meerderheid (79%) zou weer voor hun huidige werkgever kiezen. De samenwerking, sfeer, inhoud van het werk en de arbeidsomstandigheden worden het hoogst gewaardeerd.

Deze initiële meting biedt de NAPK, de Kunstenbond en de werkgevers een stevige basis voor het vormen van beleid. Volgens hen benadrukt het onderzoek de kracht van de sector en biedt het aanknopingspunten voor toekomstige discussies om samen verbeteringen te bewerkstelligen waar dat nodig is.