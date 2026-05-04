Google DeepMind-expert ontwikkelt zelflerende AI: “Taalmodellen zijn passé”

David Silver, de pionier achter het AI-systeem AlphaGo dat de wereldkampioen Go versloeg, start opnieuw. Hij verliet Google DeepMind en heeft nu het AI-bedrijf Ineffable opgericht, waar hij in een recordtijd 1,1 miljard dollar wist op te halen. Zijn doel is het realiseren van superintelligentie wereldwijd.

De wedstrijd tussen Lee Sedol en het AI-programma AlphaGo in 2016 markeert een belangrijke mijlpaal. Go, een oud Chinees bordspel bekend om zijn complexiteit, vormde een enorme uitdaging voor de AI-ontwikkelaars van Google DeepMind. Sedol was de wereldkampioen van dat moment. Kon een kunstmatige intelligentie hem verslaan?

In een serie van vijf spellen, tijdens de tweede ronde en specifiek de 37e zet, verraste AlphaGo iedereen met een ongebruikelijke zet. Aanvankelijk dacht men aan een fout. Deze zet zorgde ervoor dat Sedol 15 minuten nodig had om te reageren, maar uiteindelijk leidde het tot zijn nederlaag. Wat eerst als een fout werd gezien, bleek een meesterlijke strategische zet te zijn.

AlphaGo overtrof de menselijke creativiteit en dat is precies waar het om draait, volgens David Silver, de leider van het project. AlphaGo werd niet alleen getraind met menselijke partijen Go, maar ook via reinforcement learning, waarbij het systeem door het spelen tegen zichzelf miljoenen keren leerde van eigen fouten.

Zelflerende AI

Deze aanpak is een eerste stap naar wat men in Silicon Valley ‘superintelligentie’ noemt: AI die zelfstandig leert via trial and error, in plaats van menselijk gedrag te imiteren. Kunstmatige intelligentie moet meer zijn dan een menselijke kopie, aldus Silver. Hij streeft naar het creëren van ‘superlearners’ die menselijke intelligentie in alle opzichten overstijgen.

Dit vormt ook de kernmissie van zijn nieuwe bedrijf Ineffable Intelligence, opgericht in november 2025. Ondanks Silvers succesvolle periode bij DeepMind sinds 2010 en na de overname door Google in 2014, voelde hij dat zijn werk binnen een niche bleef steken.

Zijn focus binnen DeepMind lag op reinforcement learning, maar dit was slechts een klein onderdeel binnen een divisie die zich vooral bezighield met grote taalmodellen.

Volgens Silver ligt de toekomst niet in deze taalmodellen. “Het is cruciaal dat er een leidend AI-lab is dat zich volledig wijdt aan deze aanpak,” vertelde hij aan Wired. “Niet iets dat slechts een onderdeel vormt van een andere organisatie gericht op grote taalmodellen.”

‘Pentacorn’ in recordtijd

Hoewel Ineffable pas minder dan een half jaar oud is, heeft het al een indrukwekkende 1,1 miljard dollar opgehaald in een financieringsronde die volgens TechCrunch als een ‘kokosnoot-ronde’ beschouwd mag worden. Dit is een van de grootste financieringsrondes ooit voor een Europese start-up. Het bedrijf, net als zijn oprichter Brits, is gevestigd in Londen.

Met deze financiering bereikte de startup een waardering van 5,1 miljard dollar, waarmee het razendsnel de status van ‘pentacorn’ bereikte, een term voor een bedrijf dat vijf keer een unicorn is.

De financieringsronde werd geleid door Sequoia Capital en Lightspeed Venture Partners, met bijdragen van Nvidia, Index Ventures en Silvers voormalige werkgever Google. Ook de British Business Bank en het Britse Sovereign AI Fund namen deel. Volgens staatssecretaris Liz Kendall staat Ineffable aan de ‘absolute voorhoede van AI, met de potentie om hele sectoren te transformeren’.

TechCrunch meldt dat de geloofwaardigheid van Ineffable ook wordt versterkt doordat Silver verschillende collega’s van Google DeepMind overhaalde om zich bij zijn startup te voegen.

‘Brein voor de wereld’

Silver is niet de enige grote naam in AI die zich bezighoudt met superintelligentie. Sam Altman, CEO van OpenAI, verklaarde dat het tijdperk van superintelligentie is begonnen. “OpenAI bouwt aan een ‘brein voor de wereld’,” schreef hij.

In 2025 zagen we de opkomst van agenten die kunnen denken, en in 2026 zullen waarschijnlijk systemen volgen die zelf nieuwe inzichten kunnen ontdekken. In 2027 kunnen we de introductie van robots verwachten die taken in de echte wereld uitvoeren. Volgens Altman is dit slechts een voorbode voor de jaren 30, waarin intelligentie en energie buitengewoon overvloedig zullen zijn.

Altmans voormalige collega Ilya Sutskever, medeoprichter en voormalig hoofdwetenschapper van OpenAI, is ook bezig met superintelligentie, maar focust zich op het technisch veilig stellen ervan. In juni 2024 richtte hij Safe Superintelligence (SSI) op, dat nu gewaardeerd wordt op 32 miljard dollar.

Darwin’s evolutietheorie

Waarom hebben we eigenlijk superintelligentie nodig? Volgens Silver zijn LLM’s te beperkt omdat ze alleen leren van menselijke data, oftewel van wat mensen al weten. Mensen maken fouten – als je een modern taalmodel terug zou sturen naar een tijdperk waarin men dacht dat de aarde plat was, zou de AI dat blijven geloven. In tegenstelling hier

toe kunnen systemen die zelfstandig de wereld kunnen leren verkennen ook hun eigen ontdekkingen doen.

“Je kunt menselijke data zien als een fossiele brandstof,” vertelt Silver aan Wired. “Het gaf ons een snelle start, maar uiteindelijk bereiken we een plafond. Zelflerende systemen zijn als hernieuwbare bronnen – eindeloos en zonder grenzen.”

Silver is van mening dat de opkomst van superintelligentie het ‘meest transformerende moment’ in de menselijke geschiedenis zal zijn. Hij trekt graag de vergelijking met Darwins evolutietheorie; waar Darwin al het leven verklaarde, moet Ineffable alle intelligentie verklaren – en opbouwen, volgens de website in hoofdletters.

Bescheiden en oprecht vriendelijk

En hoewel de beloften groot zijn, wordt Silver door Wired omschreven als een van de meest bescheiden mensen in de techindustrie, en bovendien iemand die oprecht vriendelijk is. Bij DeepMind werkte hij het liefst op de achtergrond, terwijl jeugdvriend Demis Hassabis vaak in de schijnwerpers stond als medeoprichter en CEO van het lab.

De twee ontmoetten elkaar als kinderen tijdens een schaaktoernooi en studeerden samen aan de Universiteit van Cambridge. Hassabis was het die Silver leerde hoe hij Go moest spelen – het spel dat later een cruciale rol zou spelen in zijn carrière.

