Anna Ol verovert Alexandra Radius Prijs 2025: Ontdek haar unieke prestatie!

Anna Ol ontvangt de Alexandra Radius Prijs 2025

Anna Ol, de vooraanstaande eerste solist van Het Nationale Ballet, heeft de prestigieuze Alexandra Radius Prijs 2025 in ontvangst mogen nemen. De prijs werd haar overhandigd door Alexandra Radius zelf tijdens de première van Monument, een productie van Het Nationale Ballet. De jury prees Ol voor haar uitmuntende technische vaardigheden en esthetische voortreffelijkheid.

Elk jaar wordt de Alexandra Radius Prijs uitgereikt door De Vrienden van Het Nationale Ballet aan een danser die dat seizoen bijzonder heeft gepresteerd binnen het gezelschap. De onderscheiding omvat een geldbedrag van 5.000 euro en een artistiek kunstwerk.

Dit jaar bestond de jury uit Alexandra Radius, de naamgever van de prijs, voormalig eerste solist Alexander Zhembrovskyy, journalist Astrid van Leeuwen, bestuurslid Frederik Redelé en NB-vriend Joan Termeer-Blom. Zij zijn van mening dat Ol sinds haar aanstelling in 2015 consistent heeft laten zien een buitengewoon talent te zijn, ‘uitmuntend in zowel technische precisie als esthetische perfectie’. In het afgelopen seizoen heeft ze bovendien indruk gemaakt met de toenemende expressiviteit van haar dans, wat haar optredens een extra dimensie gaf. ‘Met haar elegante lijnenspel en sterke fysieke controle heeft de uit Siberië afkomstige Ol in veel van haar rollen een reeks aan emotionele lagen aangebracht, waardoor haar performances niet alleen artistiek maar ook persoonlijk meer diepgang kregen, dichter bij het publiek bracht.’

De jury was vooral onder de indruk van Ols ‘fenomenale optreden’ in Emeralds, het eerste stuk van Balanchines drieluik Jewels. ‘Met haar kenmerkende lichtheid en elegantie, gelaagdheid en diverse emotionele nuances – en een intens doorvoelde melancholie – belichaamde zij bijna de essentie van de verfijnde Franse parfum die Balanchine als inspiratie had bij het creëren van dit ballet.’

In een reactie op de prijs zei Anna Ol dat deze onderscheiding zowel een viering van haar verleden is als een inspiratie voor de toekomst. ‘Het is ontroerend om te zien hoe mijn inzet en artistieke expressie anderen hebben bewogen. Deze erkenning geeft extra betekenis aan al die jaren van intensieve, maar vreugdevolle arbeid.’

