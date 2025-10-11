Ontdek Hoe Framer de Nieuwste Nederlandse Unicorn Werd: Succesverhaal van Koen Bok & Jorn van Dijk!

Koen Bok en Jorn van Dijk hebben recentelijk een indrukwekkende 100 miljoen dollar opgehaald voor hun scaleup Framer, een platform voor het ontwerpen en ontwikkelen van websites, wat hen tot de nieuwste Nederlandse unicorn maakt. Dit succes is te danken aan de opkomst van no-code software, kunstmatige intelligentie en een beursgang van een grote rivaal.

Framer, een platform dat het mogelijk maakt voor gebruikers zonder programmeerkennis om professionele websites te creëren, wordt momenteel geschat op een waarde van 2 miljard dollar. Deze waardering wordt toegekend door investeerders en weerspiegelt de huidige marktwaarde van deze Amsterdamse start-up.

Deze waardering werd bereikt tijdens de Series D-financieringsronde van Framer, waarbij de oprichters Jorn van Dijk en Koen Bok altijd veel interesse hebben genoten, ook van grote internationale investeerders. In deze ronde deden Meritech Capital en het Europese Atomico een duit in het zakje, maar ook in de eerste financieringsronden ongeveer tien jaar geleden waren prominente investeerders zoals Greylock Partners en Accel al betrokken.

Bok en Van Dijk zijn ervaren rotten in het vak. Ze verfraaien al twintig jaar de wereld met hun software voor het ontwerpen van websites en apps.

Van Sofa naar Silicon Valley

Voor de lancering van de iPhone en iPad in 2005-2006, was het Apple-ecosysteem voornamelijk gecentreerd rond de Mac. Het was in deze niche dat het duo van Framer, met hun eerste startup We Are Sofa, uitblonk. Sofa ontwikkelde software specifiek voor de Mac, opgericht door een groep vrienden die designers en programmeurs combineerden in een studio in Amsterdam. Bok, een van de oprichters en grafisch ontwerper Van Dijk, voegde zich bij nadat hij verliefd was geworden op de MacBook die hij had aangeschaft voor het ontwerpen van websites.

Aanvankelijk zagen de oprichters Sofa niet als een serieus bedrijf, maar dat veranderde snel. De apps die Sofa online verkocht, werden populair onder Apple-liefhebbers, wat elk teamlid een paar honderd dollar opleverde, aldus Bok in een podcast van Softr uit 2023. ‘We leefden van Thaise afhaalmaaltijden.’

Toen Sofa echter twee jaar achter elkaar een Apple Design Award won, begon de techwereld interesse te tonen in deze Nederlanders met hun stijlvolle en gebruiksvriendelijke software. Grote namen zoals Nike en TomTom werden klant, en in 2011 kreeg het team een email uit Palo Alto van Mark Zuckerberg, die hen uitnodigde voor een gesprek.

Designexpertise gewild bij Facebook

Zuckerberg had veel techneuten in dienst, maar slechts enkelen met ware designexpertise. Facebook had dringend behoefte aan designkennis voor het ontwikkelen van mobiele apps en nieuwe features voor zijn netwerk. Dit leidde ertoe dat Zuckerberg designexperts begon te verzamelen, waaronder topontwerpers van Apple. Sofa kwam door hun bekendheid binnen de Apple-niche in het vizier van Zuckerberg.

Er volgde een aanbod dat Bok en Van Dijk niet konden weigeren. De overname van Sofa was voornamelijk gericht op het binnenhalen van het Amsterdamse team. Terugkijkend wordt deze overname gezien als een spectaculair moment, hoewel Van Dijk dat relativeert in gesprekken, omdat Facebook toen nog niet de duidelijke marktleider was.

Bok en Van Dijk verhuisden samen met het Sofa-team naar Silicon Valley en werkten twee jaar voor Facebook, waarna ze in 2013 terugkeerden naar Europa om na te denken over een nieuwe startup, die voortborduurde op de ervaringen en inzichten opgedaan in Palo Alto.

Framer voor prototypes

Binnen Facebook, waar een enorme groep programmeurs werkte, konden zij het beste functioneren door constant prototypes te maken. Deze prototypes gaven technici en zakenmensen een duidelijk beeld, wat hen hielp de ontwerpen om te zetten in daadwerkelijke producten. Hierop baseerden zij hun nieuwe startup Framer in 2014, een tool voor het snel bouwen van visueel rijke websiteontwerpen zonder de noodzaak van programmeren.

De initiële versie van Framer werd snel populair, zelfs bij de grootste techbedrijven ter wereld zoals Spotify, Twitter, Microsoft en Amazon. Dit trok internationale investeerders aan, waaronder Adriaan Mol, oprichter van Mollie, als de enige Nederlandse investeerder.

Ondanks dat de groei in 2018 stagneerde door concurrentie van andere ontwerptools, waren Van Dijk en Bok niet tevreden met het feit dat het gebruik van Framer eindigde bij het prototype. Zodra een ontwerp goedgekeurd was, moesten technici van voor af aan beginnen met het bouwen van de website.

Groeispurt door innovatie

Van Dijk en Bok besloten tot een drastische koerswijziging. Ze ontwikkelden een geheel nieuwe versie van Framer, die het volledige proces kon afhandelen, van ontwerp tot realisatie van een website. Cruciaal hierbij was de aansluiting bij de no-code trend, waarbij geautomatiseerd websites en apps gebouwd kunnen worden zonder programmeerkennis.

Met Framer als no-code platform kon alles wat ontworpen werd direct gepubliceerd worden. Dit was vergelijkbaar met platforms zoals Wix, maar dan gericht op bedrijven die drukbezochte, kwalitatief hoogwaardige websites wilden opzetten. De nieuwe aanpak, gelanceerd als Framer Sites in het voorjaar van 2022, leidde tot een explosieve groei. Van Dijk vertelde in 2023 in een podcast dat de toegevoegde waarde van het nieuwe product direct duidelijk was. ‘Eerder zakte het gebruik van Framer tijdens de kerstvakantie altijd in, maar dat was eind 2022, begin 2023 niet het geval. Mensen begonnen hun eigen sites te bouwen. Vanaf januari ging het echt door het dak.’

In 2023 hadden Van Dijk en Bok het doel gesteld om met een bescheiden team van 100 mensen een omzet van 100 miljoen dollar te bereiken. Ze vertelden aan Quote: ‘We zijn Framer nooit begonnen om er een groot bedrijf van te maken, maar om er een uitzonderlijk groot bedrijf van te maken.’

Omzet van 50 miljoen dollar

Hoe ver ze zijn gevorderd met dat doel, is nog niet exact bekend. Het laatste financiële verslag van 2023 vermeldt nog geen omzet en een team van 32 voltijdse medewerkers. Data-analist Dealroom rapporteert dat er nu 132 mensen werken, terwijl andere bronnen een aantal tussen 100 en 200 suggereren. Het team is verspreid over Amsterdam, San Francisco, New York en Barcelona.

Bij het ophalen van de recente 100 miljoen dollar lieten de oprichters van Framer weten dat ze al een jaar break-even draaien en een jaaromzet van 50 miljoen dollar hebben. Die 100 miljoen dollar omzet zou in 2026 behaald kunnen worden. Hun platform wordt maandelijks gebruikt door meer dan een half miljoen mensen, voornamelijk bij startups, maar ook grote bedrijven worden klant. Klanten zoals Perplexity, Scale AI en de online bank Bunq, maar ook bijna de helft van de startups die uit Y Combinator komen, hebben al honderdduizenden websites ontwikkeld met het platform.

Het opgehaalde geld zal voornamelijk worden gebruikt voor groei, met name bij grote klanten in de VS, en voor investeringen in AI – dit zal volgens Framer helpen om een brug te slaan tussen minder technische gebruikers en de no-code software, tussen de marketingdata die binnen elk bedrijf circuleert en het draaien van een visueel rijke website die continu wordt bijgewerkt en veilig bezoekers leidt naar transacties.

AI en de toekomst van webdesign

Hoe ze hun status als dubbele unicorn gaan waarmaken? Bok en Van Dijk gaan nu definitief de strijd aan met hun veel grotere concurrent Figma, dat vergelijkbare software aanbiedt. Dit Amerikaanse platform zou voor 20 miljard overgenomen worden door mediadesigngigant Adobe, maar na afkeuring van de autoriteiten koos het voor een beursgang. Deze IPO vond begin augustus plaats, gelijktijdig met de investeerdersdeal van Framer, en leidde tot een explosieve stijging van de aandelenkoers.

Sindsdien is de koers flink gedaald, maar Figma is nog steeds 25 miljard waard. Het aanvankelijke succes op de beurs heeft investeerders ongetwijfeld geïnspireerd, maar zij zijn ook enthousiast over AI en hoe dit processen automatiseert, ook binnen de ontwerpwereld. No-code software was al populair, maar de opkomst van generatieve AI geeft het een extra impuls. Vertel gewoon wat je wilt maken en kunstmatige intelligentie doet het programmeerwerk.

Er is echter nog veel te doen op het web, zoals Bok en Van Dijk eind augustus vertelden aan de nieuwpodcast TBPN. ‘We zijn beide productontwerpers’, zegt Bok. ‘Ik sta elke dag op om het web cooler te maken. Websites zijn de afgelopen tien jaar alleen maar saaier geworden. Wij dagen gebruikers uit om coolere dingen te doen met de browser.’