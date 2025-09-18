Abke Haring, Marah Haj Hussein en Tutti Fratelli zijn de winnaars van de acteerprijzen tijdens de inaugurale Sectorprijzen, een feestelijk gala ter ere van de Vlaamse podiumkunsten.

Abke Haring werd bekroond met de prijs voor Beste Acteerprestatie in de categorie boven de 35 jaar, dankzij haar rol in Brideshead Revisited. Samen met collega Florian Myjer verkende zij thema’s zoals liefde, verlangen, herinnering en (queer)identiteit, geïnspireerd door de gerenommeerde roman van Evelyn Waugh. De jury prees Haring voor haar ‘kracht om elke emotie en subtiliteit tastbaar over te brengen’.

Marah Haj Hussein ontving de prijs voor de meest opmerkelijke acteerprestatie onder de 35 jaar voor haar optreden in Language: no broblem. De jury was vooral onder de indruk van haar ‘zelfverzekerde uitstraling’. ‘Hussein navigeert behendig tussen ernst en absurditeit, dynamiek en rust, humor en boosheid,’ aldus het juryrapport.

Het collectief Tutti Fratelli werd gelauwerd met de prijs voor Beste Samenspel voor hun voorstelling Macadam!. Volgens de jury toont het ensemble aan dat ‘samenwerken meer betekent dan de som der delen’. ‘Het ensemble schept een harmonisch, levendig en emotioneel geladen geheel, waarbij de kracht van samenwerking duidelijk voelbaar is en het publiek wordt meegevoerd in de door de spelers gecreëerde wereld.’

De prestigieuze Carrièreprijs, bedoeld voor een persoon die van onschatbare waarde is voor de podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel, werd toegekend aan choreograaf, docent en mentor Marc Vanrunxt. Hij bouwt sinds begin jaren tachtig aan een veelzijdig oeuvre. ‘Zijn producties kenmerken zich door een unieke mix van dans met invloeden uit mode, beeldende kunst en muziek. Elk aspect, van choreografie tot kostuum, van belichting tot ruimtelijke vormgeving, draagt bij aan het totaalbeeld dat vaak kwetsbaar en subtiel is, maar altijd vol artistieke kracht,’ lichtte de jury toe.

Elk van de drie Vlaamse acteerprijzen en de Carrièreprijs is verbonden aan een geldbedrag van 1500 euro.