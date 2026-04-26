Rick Mouwen verlaat Club Gewalt: Grote veranderingen op komst!

Rick Mouwen neemt afscheid van Club Gewalt

Rick Mouwen zal zijn functie als zakelijk directeur van Club Gewalt, het collectief uit Rotterdam dat hij in 2014 hielp oprichten, neerleggen. Vanaf 1 mei begint hij aan een nieuwe uitdaging bij Theater Rotterdam als coördinator verkoop en relaties, een rol die recent is gecreëerd binnen het artistieke team. Club Gewalt is momenteel op zoek naar een geschikte vervanger voor de positie van zakelijk directeur.

Rick Mouwen heeft naast zijn rol bij Club Gewalt ook ervaring opgedaan als zakelijk leider bij Touki Delphine, en heeft zakelijke posities bekleed bij diverse andere culturele organisaties zoals De Warme Winkel, Operadagen Rotterdam en Schweigman&. Voordat hij deze carrière begon, voltooide hij de studie Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Mouwen uit zijn trots en dankbaarheid als hij terugblikt op zijn periode bij Club Gewalt. “Werken in een collectief is niet altijd makkelijk, maar het heeft me veel waardevolle ervaringen opgeleverd die ik altijd zal meedragen. Ik herinner me met veel genoegen alle producties die we hebben gerealiseerd, de speelplekken die we hebben ingenomen en het publiek dat we met onze unieke voorstellingen hebben kunnen bereiken,” aldus Mouwen.

Op sociale media deelt het collectief dat Mouwen de afgelopen jaren een cruciale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling en het voortbestaan van Club Gewalt. “Hoewel Rick’s naam voor altijd met Club Gewalt verbonden zal blijven, staan we open voor de verandering en gunnen we hem ook successen buiten onze organisatie,” laten ze weten.

Club Gewalt is opgericht in 2014 en ontvangt sinds 2021 regelmatige financiële ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Rotterdam. Het collectief maakt naam in zowel binnen- als buitenland met hun innovatieve en originele muzikale performances. Ze zijn regelmatig te zien op locatietheaterfestivals zoals Oerol en O., en in theaters. Een hoogtepunt was de deelname aan de Biënnale van Venetië in 2019 met een ‘workout-opera’.

Vergelijkbare berichten

