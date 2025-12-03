Topmanager Jeldau Kwikkel Verlaat WUNDERBAUM: Grote Veranderingen Bij Acteursgroep!

Jeldau Kwikkel verlaat Acteursgroep WUNDERBAUM

Vanaf 1 december 2025 zal Jeldau Kwikkel niet langer de zakelijke leiding van Acteursgroep WUNDERBAUM op zich nemen. Juul Spoor zal haar rol tijdelijk overnemen.

Jeldau Kwikkel heeft met een ‘zwaar hart’ haar afscheid aangekondigd. “De afgelopen vijf jaar waren geweldig bij deze fantastische acteursgroep, en ik ben dankbaar dat ik een tijdje deel uit mocht maken van deze gemeenschap,” aldus Kwikkel. Ze merkt op dat haar baan aanzienlijk moeilijker en meer zakelijk gericht werd nadat het Fonds Podiumkunsten besloot de landelijke subsidie te schrappen, een besluit dat ze omschrijft als ‘onbegrijpelijk’. Dit maakte het voor haar lastiger om zakelijke verplichtingen af te stemmen met creatieve ambities.

Ondanks deze uitdagingen uit Kwikkel haar ‘enorme trots’ over het feit dat ze erin geslaagd is de artistieke en financiële prestaties van de groep op niveau te houden, mede door de steun van private fondsen en internationale partners. Persoonlijke hoogtepunten voor haar waren de locatievoorstelling BULK in de haven van Rotterdam en De Hondenpoep Aanval, welke in Duitsland in de prijzen viel en positieve recensies ontving in The New York Times en The Guardian.

Juul Spoor, die de functie van zakelijk directeur ad interim op zich neemt, heeft ervaring als zakelijk leider bij andere theatergroepen zoals 155 (eenvijfvijf) en DIEHELEDING.

