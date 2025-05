Op aanbeveling van het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad Jörgen Tjon A Fong aangesteld als de nieuwe voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Hij neemt de positie over van de vorige voorzitter, Felix Rottenberg.

Jörgen Tjon A Fong is momenteel werkzaam als crossmediaal eindredacteur bij Omroep MAX en was van 2021 tot 2025 directeur van theater De Kleine Komedie in Amsterdam. Gedurende die tijd heeft hij zich ingezet voor het uitbreiden van het aanbod en het bereiken van een breder publiek. Voorheen heeft Tjon A Fong een belangrijke rol gespeeld als artistiek directeur en regisseur bij het theatercollectief Urban Myth en als beleidsadviseur en programmeur bij de Stadsschouwburg Amsterdam. Hij heeft ook ervaring als presentator van diverse televisieprogramma’s en als curator van verschillende tentoonstellingen.

In de afgelopen twintig jaar heeft Tjon A Fong bovendien meerdere bestuurs- en toezichtsrollen vervuld binnen culturele organisaties, fondsen, subsidieverleners en belangenorganisaties in de culturele sector.

De Amsterdamse Kunstraad omschrijft Jörgen Tjon A Fong als ‘een doorgewinterde bestuurder en een scherpzinnige strategische denker met een omvangrijke visie op de functie van kunst en cultuur in Amsterdam’. ‘Hij beweegt zich moeiteloos tussen de artistieke en beleidsmatige aspecten van de culturele wereld en heeft het talent om zowel detailgericht te werken als het grotere maatschappelijke en bestuurlijke plaatje te overzien.’

De Amsterdamse Kunstraad biedt advies aan het college en de gemeenteraad, zowel op verzoek als uit eigen initiatief, over het kunst- en cultuurbeleid in de stad. De advisering over het Kunstenplan is een essentieel onderdeel van hun werk.

Onder leiding van Tjon A Fong zal de Amsterdamse Kunstraad zich de komende tijd richten op de ‘Culturele Investeringsrekening’. Dit vierjaarlijkse adviesdossier wordt opgesteld om voor de nieuw te vormen coalitie belangrijke investeringen in de kunst- en cultuursector van de stad te benadrukken. De Culturele Investeringsrekening zal gepubliceerd worden op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.