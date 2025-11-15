Nachtwacht van NITE is uitgeroepen tot de beste voorstelling van het jaar 2024/2025 volgens de verzamelde theatercritici. Dit is gebleken uit de jaarlijkse enquête onder critici, gepubliceerd in het Theaterjaarboek. Keja Klaasje Kwestro valt op met haar vertolking in F*CK Lolita van Het Zuidelijk Toneel en wordt als beste actrice geprezen. Deze voorstelling heeft eveneens hoog gescoord bij de critici.

Elk jaar vraagt de redactie van het Theaterjaarboek aan critici die het Nederlandse theaterlandschap bespreken om hun reflecties op het afgelopen seizoen te delen. Dit jaar hebben 29 journalisten, van schrijvers voor landelijke kranten tot online platforms, de enquête ingevuld. Zij bespreken een breed scala aan podiumkunsten, waaronder toneel voor alle leeftijden, musicals, cabaret, opera en dans.

NITE wordt beschouwd als een van de topgezelschappen en hun productie Nachtwacht is in diverse categorieën als beste aangeduid. Jack Wouterse krijgt veel lof voor zijn hoofdrol en ook de muziek en het scenografische ontwerp worden vaak benoemd.

Thor Braun en Elvis de Launay worden erkend als de meest veelbelovende nieuwkomers.

Er is ook aandacht voor internationale producties zoals The Brotherhood van Carolina Bianchi, dat dit jaar te zien was op het Holland Festival. Evenals Hadestown, de populaire Broadway-show die het afgelopen jaar in Carré opgevoerd werd. De HOE uit Vlaanderen wordt eveneens door verschillende critici geprezen als beste gezelschap, net als hun voorstelling De Sitcom die als beste voorstelling van het seizoen wordt beschouwd.

Andere voorstellingen die opvallen in verschillende categorieën zijn Requiem voor de Onwerkelijkheid van Silbersee, Bulk van Wunderbaum, Schuldig Kind en De Seizoenen van Het Nationale Theater en Stepping Stones van Orkater worden tevens meermalen genoemd.

In de categorie meest irritante ervaringen worden niet de gezelschappen, maar voornamelijk het publiek benoemd. Recensenten uitten hun irritatie over zaken als laatkomers, mobiele telefoons en mensen die ongepast naar het toilet gaan tijdens voorstellingen.