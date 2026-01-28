Mensheid in Contact met Luidruchtige, Instortende Alien Beschaving: Beweert Astronoom van Columbia

Wanneer ET naar huis belt, kan het wel eens zijn laatste gesprek zijn.

In tegenstelling tot wat we vaak in sciencefictionfilms zien, zou ons eerste contact wel eens niet kunnen zijn met een uiterst geavanceerde buitenaardse beschaving op het hoogtepunt van hun macht.

In plaats daarvan stelt de astronoom van de Ivy League, Dr. David Kipping, dat we waarschijnlijker kennismaken met “ongewoon luide” buitenaardsen wiens rijk aan het afnemen is.

“Hollywood heeft ons geconditioneerd om een van twee soorten buitenaards contact te verwachten: ofwel een vijandige invasiemacht of een welwillende soort die wijsheid aan de mensheid schenkt,” beweerde de ruimte-expert, die oorspronkelijk uit het VK komt maar het Cool Worlds Lab aan de Columbia University leidt, in een YouTube-video.

Hij verklaarde dat ons meest waarschijnlijke eerste nauwe ontmoeting “met een beschaving in haar doodsstrijd zal zijn, een die gewelddadig spartelt voor het einde” – zoals een intergalactische versie van het laat-Romeinse Rijk.







“De ‘Eschatian Hypothese’ stelt dus dat de eerste bevestigde detectie van een andere intelligentie die van een inherent instabiele, voorbijgaande, atypische maar zeer luide voorbeeld zou kunnen zijn,” verklaarde Kipping.

Kipping schetste deze gedurfde theorie, genaamd de Eschatian Hypothese, in een nieuwe studie die zal verschijnen in het tijdschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

In het artikel betoogde Kipping dat ons eerste contact de regels zou volgen van andere interstellaire “eerste detecties”, die “zeldzame, extreme gevallen met onevenredig grote observatiesignalen” vertegenwoordigen.

Om zijn hypothese te illustreren, verwees de Brit naar supernova’s, lichtgevende explosies die het einde van een ster markeren.

Deze “verbazingwekkend zeldzame” kosmische fenomenen komen slechts twee keer per eeuw voor in melkwegachtige sterrenstelsels, maar astronomen detecteren jaarlijks duizenden supernova’s vanwege hun enorme “luminositeit”, volgens de studie.

In feite bevinden de meeste sterren die we zien zich in de schemering van hun leven.

“Men hoeft alleen maar naar de nachtelijke hemel op te kijken om op te merken dat ongeveer een derde van de sterren met het blote oog geëvolueerde reuzen zijn, ondanks het feit dat minder dan één procent van de sterren zich in zo’n staat bevindt,” verklaarde Kipping.







Afbeelding uit de sciencefictionklassieker uit 1977 “Close Encounters Of The Third Kind.”

Volgens deze logica leidde hij af dat “de eerste signalen van buitenaardse intelligentie ook zeer atypische, ‘luide’ voorbeelden van hun bredere klasse zullen zijn.”

Maar in plaats van een supernova, betoogde hij, zou dit buitenaardse rijk worden aangeduid door een gebeurtenis vergelijkbaar met “een wereldwijde nucleaire oorlog” — een even vluchtig en cataclysmisch fenomeen dat de “helderste luminositeit” vertegenwoordigt die we als mensen kunnen bereiken.

De astronoom merkte op dat dit niet betekent dat elke “luide” beschaving die we tegenkomen noodzakelijkerwijs in verval is. Hij legde echter uit dat de meeste waarneembare “technosignaturen” — klimaatverandering, vervuiling enz. — een afwijking van de status-quo vertegenwoordigen.

De theorie komt te midden van een werveling van hypothesen rond 3I/ATLAS, de interstellaire bezoeker die op vrijdag zijn langverwachte dichtste nadering tot de aarde maakte.

Hoewel NASA heeft aangegeven dat ATLAS een komeet is, heeft Harvard-wetenschapper Avi Loeb gespeculeerd dat het kunstmatig zou kunnen zijn vanwege de overvloed aan anomalieën, variërend van zijn ongebruikelijke traject door het zonnestelsel tot zijn vreemde stralen die hij speculeerde dat het technologische stuwers zouden kunnen zijn.