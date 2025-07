Subsidies Friesland onthuld: Dansgroep Ivgi&Greben stopt er noodgedwongen mee!

Beëindiging van Ivgi&Greben na Verlies Subsidie

De Friese dansgroep Ivgi&Greben zal eind dit jaar ophouden te bestaan nadat de meerjarige subsidie niet werd verlengd. Ondanks een positieve beoordeling door de adviescommissie, voldeed het gezelschap niet aan de benodigde criteria om in aanmerking te komen voor voortdurende financiële steun van de provincie Friesland voor de periode 2026-2028. Het gezelschap verklaarde in een persbericht: “Dit markeert het einde van ons gezelschap en daarmee van professionele dans in Fryslân.”

Afgelopen week hebben de Gedeputeerde Staten van Friesland de besluiten voor de nieuwe subsidieregeling voor podiumkunsten bekendgemaakt. Negentien kunstorganisaties, waaronder Tryater, Explore the North, Pier21, Oerol, Opera Spanga en het Fries Straatfestival, zullen de komende drie jaar financiële steun ontvangen.

Volgens Dennis Wiersma, de voorzitter van de commissie Kunstinstellingen, is er sprake van een groei in theateractiviteiten binnen de provincie. “Vooral de jongere gezelschappen vallen op door hun innovatieve aanpak en zorgvuldige keuzes in waar en hoe zij hun voorstellingen presenteren,” aldus Wiersma.

Naast Ivgi&Greben missen ook Meeuw Jonge Theatermakers en Illustere Figuren de nodige ondersteuning in de aankomende periode. Wiersma merkt op dat er landelijk ongeveer tien procent wordt bezuinigd op cultuur tijdens de nieuwe kunstenplanperiode. “Dit is ook in Friesland het geval. Wij roepen lokale overheden op om niet te korten op essentiële culturele infrastructuur zoals muziek, theater, film en beeldende kunst, en deze ook de komende jaren voldoende te blijven ondersteunen,” voegt hij toe.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post