Another Kind Of Blue wint hoger beroep: Fonds Podiumkunsten moet besluit herzien!

Another Kind of Blue Wint in Hoger Beroep

Another Kind of Blue heeft in hoger beroep succesvol bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van hun subsidieaanvraag door het Fonds Podiumkunsten. De Raad van State heeft geoordeeld dat er een schijn van belangenverstrengeling bestond bij de beoordeling, waardoor het fonds nu opgedragen is binnen vier weken een nieuw besluit te nemen.

In juli 2024 werd de aanvraag van Another Kind of Blue voor een jaarlijkse structurele subsidie van € 370.000 door het Fonds Podiumkunsten afgewezen. De beoordelingscommissie gaf aan dat de artistieke kwaliteit van het dansgezelschap ondermaats was. Choreograaf David Middendorp en zijn gezelschap waren het hier niet mee eens en tekenden bezwaar aan. Zij voerden aan dat de samenstelling van de adviescommissie partijdig was, aangezien slechts twee van de negen leden (inclusief voorzitter) specifieke dansachtergrond of -expertise hadden. Eén van deze leden had bovendien dertien jaar lang nauw samengewerkt met een ander dansgezelschap dat in dezelfde subsidiecategorie een aanvraag had ingediend. Een ander commissielid had als recensent meerdere kritische artikelen over het gezelschap en de choreograaf gepubliceerd.

De rechtbank wees het bezwaar van Another Kind of Blue in eerste instantie af op 11 februari. De rechter stelde dat de leden van de adviescommissie elk hun eigen expertise inbrachten en samen een breed spectrum aan kennis vertegenwoordigden, wat zou leiden tot een betrouwbare artistieke beoordeling. Volgens de rechter betekende het feit dat een commissielid eerder kritische recensies had geschreven niet dat deze persoon niet objectief en onpartijdig kon adviseren.

In hoger beroep is nu echter besloten dat de bezwaren van het gezelschap gegrond zijn. De bestuursrechtspraak die de zaak opnieuw onder de loep nam, concludeerde anders dan de rechtbank dat bij de betreffende adviseurs wel degelijk sprake was van een schijn van belangenverstrengeling. Er was een opmerkelijke overlap tussen de kritiekpunten in het advies van de commissie en de eerder geschreven recensies. Ook had het fonds de langdurige en intensieve samenwerking van het ene lid met een concurrerend gezelschap nader moeten onderzoeken.

Deze uitspraak garandeert Another Kind of Blue nog geen subsidie, maar het Fonds Podiumkunsten moet wel binnen vier weken een herzien besluit nemen op basis van het advies van een geheel nieuwe commissie. Deze nieuwe commissie kan bestaan uit leden die recent zijn samengesteld na een eerdere gerechtelijke uitspraak waarbij choreograaf Arno Schuitemaker eveneens succesvol de partijdigheid van dezelfde commissie aanvocht. Het roept vragen op over de toekomst van peer review bij het beoordelen van subsidieaanvragen.

Met deze uitspraak komt het aantal vernietigde subsidiebesluiten van het fonds voor meerjarige projectsubsidies in de periode 2025-2028 op zeven. Eerder deze week werd al bekend dat de bezwaren van Suburbia, Holland Opera, Holland Baroque en Pyranello tegen de afwijzing door het FPK gegrond waren verklaard. De Warme Winkel en SHARP/ArnoSchuitemaker hadden eerder al gelijk gekregen, hoewel zij in de herziene besluitvorming alsnog buiten de subsidie vielen. Voor Orkater daarentegen pakte een herbeoordeling wel positief uit: na een initiële afwijzing ontving het Amsterdamse muziektheatergezelschap in december toch de vierjarige FPK-subsidie.

