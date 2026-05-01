Sebastiaan Bax wint Music in Media Award: Doorbraak voor Nederlandse theatermuziek!

Sebastiaan Bax ontvangt prestigieuze Music in Media Award

Gisteren heeft componist Sebastiaan Bax een belangrijke onderscheiding in ontvangst genomen tijdens de Music in Media Awards. Hij viel in de prijzen voor zijn werk aan de theaterproductie Gammel van Studio Figur, waar hij de categorie Experience won. De uitreiking vond plaats in het evenementencentrum LIEF in Amsterdam, waar presentator en muzikant Blanks de award overhandigde.

De Music in Media Awards, georganiseerd door Buma Music in Motion (BMIM), erkennen jaarlijks de beste muzikale prestaties in diverse media zoals film, televisie, radio en documentaires, maar ook in reclames en andere multimediale projecten. In de specifieke categorie ‘Experience’, gericht op Nederlandse componisten die originele muziek schrijven voor theater, musea, of virtuele realiteiten zoals VR en de Metaverse, was Sebastiaan Bax de uitgesproken winnaar. Ook Jin Hoogerwerk was een genomineerde in deze categorie voor zijn compositie voor de voorstelling Hoge Bomen, een samenwerking tussen Bellevue Lunchtheater en Het Nationale Theater.

Bax creëerde een meeslepende muzikale score voor Gammel, een voorstelling die het verhaal van een oudere man vertelt met minimale dialoog, gebruikmakend van poppen en maskers. Volgens onze recensente Eva van der Weerd, speelt muziek een dominante rol: “De voorstelling begint met het aanzetten van een platenspeler, die continu muziek afspeelt en zo een drijvende kracht in het verhaal lijkt te zijn. Sebastiaan Bax’s warme, jazzachtige soundscape markeert tijd, plot en emotie ontwikkelingen. Het continue karakter van de muziek maakt dat Gammel bijna aanvoelt als een uitgebreide videoclip.”

De regie van de voorstelling was in handen van Noufri Bachdim, met productie door Pluck Venema en Christa Aschman van Studio Figur. Koen Boeijinga vertolkte in Bax’s winnende compositie de alt- en sopraansaxofoon, naast verschillende fluit- en rietinstrumenten.

Er werden gisteren prijzen uitgereikt in twaalf verschillende categorieën. Bijvoorbeeld, de documentaire Drie Dagen Vis werd geprezen om zijn ‘subtiele en verfijnde score’ door Christiaan Verbeek. Fortuyn: On-Hollands viel in de smaak door de ‘nuanced compositie’ van Beau Zwart, die het gevoelige thema van een subtiele muzikale laag voorzag. Eefje de Visser demonstreerde met Tikkend voor de serie Roomies hoe een lied kan evolueren tot een essentieel element binnen een verhaal. Daarnaast maakten Eva Crutzen en Lieuwe Roonder indruk met Bodem 2, vanwege hun unieke en geïntegreerde muzikale benadering. De oeuvre-award ging naar componist Vincent van Warmerdam, ter erkenning van zijn indrukwekkende en veelzijdige bijdrage aan de Nederlandse film- en muziekscène.

Vergelijkbare berichten

