Ontdekt na 225 jaar: Deens oorlogsschip gezonken door Nelsons Britse vloot

Ontdekking van een Deens oorlogsschip na meer dan twee eeuwen

Meer dan 200 jaar nadat het door Admiraal Horatio Nelson en de Britse vloot tot zinken werd gebracht, is een Deens oorlogsschip gevonden op de zeebodem van de haven van Kopenhagen door maritieme archeologen.

Duikers werken in dichte sedimentlagen en bijna nul zichtbaarheid 15 meter onder water. Ze zijn in een race tegen de klok om het wrak uit de 19e eeuw, genaamd de Dannebroge, op te graven voordat het gebied een bouwplaats wordt voor een nieuwe woonwijk langs de Deense kust.

Het Viking Scheepsmuseum van Denemarken, dat de leiding heeft over de maandenlange onderwateropgravingen, maakte hun bevindingen bekend op donderdag, precies 225 jaar na de Slag bij Kopenhagen in 1801.

Een stukje Deense nationale trots

“Het vormt een groot deel van het Deense nationale gevoel,” zei Morten Johansen, hoofd maritieme archeologie van het museum. Hij voegde eraan toe dat er veel geschreven is over de slag door zeer enthousiaste toeschouwers, “maar we weten eigenlijk niet hoe het was om aan boord van een schip te zijn dat aan stukken werd geschoten door Engelse oorlogsschepen. Een deel van dat verhaal kunnen we waarschijnlijk leren van het zien van het wrak.”

De Slag bij Kopenhagen

Tijdens de Slag bij Kopenhagen vielen Nelson en de Britse vloot de Deense marine aan en versloegen deze terwijl ze een beschermende blokkade buiten de haven vormden. Duizenden werden gedood en gewond tijdens de uren durende brute zeeslag, beschouwd als een van Nelsons ‘grote gevechten’. Het doel was Denemarken uit een alliantie van Noord-Europese machten te dwingen, waaronder Rusland, Pruisen en Zweden.

Het centrum van de strijd was het Deense vlaggenschip, de Dannebroge, onder bevel van Commodore Olfert Fischer.

De 48 meter lange Dannebroge was Nelsons voornaamste doelwit. Kanonvuur doorboorde het bovendek voordat brandbommen een brand aan boord veroorzaakten.

“Het was een nachtmerrie om aan boord van een van deze schepen te zijn,” zei Johansen. “Wanneer een kanonskogel een schip raakt, is het niet de kanonskogel die de meeste schade aanricht aan de bemanning, maar de houten splinters die overal rondvliegen, heel erg vergelijkbaar met granaatscherven.”

De strijd inspireerde ook de uitdrukking ‘een blind oog draaien’. Nadat hij besloot een signaal van een meerdere te negeren, merkte Nelson, die het zicht in zijn rechteroog had verloren, op: “Ik heb maar één oog, ik heb soms het recht om blind te zijn.”

Nelson bood uiteindelijk een wapenstilstand aan en er werd later een staakt-het-vuren overeengekomen met de Deense kroonprins Frederik.

De gehavende Dannebroge dreef langzaam noordwaarts en explodeerde. Verslagen zeggen dat het geluid een oorverdovend gebrul door Kopenhagen veroorzaakte.

Maritieme archeologen hebben twee kanonnen, uniformen, insignes, schoenen, flessen en zelfs een deel van de onderkaak van een matroos ontdekt, mogelijk een van de 19 niet-verantwoorde bemanningsleden die waarschijnlijk die dag hun leven verloren.

De opgravingsplaats zal binnenkort worden omhuld door bouwwerkzaamheden voor Lynetteholm, een megaproject om een nieuwe woonwijk in het midden van de haven van Kopenhagen te bouwen, dat naar verwachting in 2070 voltooid zal zijn.

Maritieme archeologen begonnen eind vorig jaar met het onderzoeken van het gebied, gericht op een plek die overeenkomt met de laatste positie van het vlaggenschip.

Deskundigen zeggen dat de afmetingen van de gevonden houten delen overeenkomen met oude tekeningen. Dendrochronologische datering, de methode om met behulp van boomringen de leeftijd van hout vast te stellen, komt overeen met het jaar waarin het schip werd gebouwd.

Ze zeggen ook dat de donkere opgravingsplaats vol ligt met kanonskogels, een gevaar voor duikers die navigeren door wateren die verduisterd zijn door wolken van opgewoeld sediment van de zeebodem.

“Soms kun je niets zien, dan moet je echt op je gevoel navigeren, kijken met je vingers in plaats van met je ogen,” zei duiker en maritiem archeoloog Marie Jonsson.

Vastgelegd in boeken en geschilderd op doeken, is de slag van 1801 diep geworteld in het Deense nationale verhaal.

Archeologen hopen dat hun ontdekkingen kunnen helpen bij het heronderzoeken van de gebeurtenis die het Scandinavische land vormde en misschien persoonlijke verhalen onthullen van degenen die die dag ten strijde trokken.

“Er zijn flessen, er is keramiek, en zelfs stukken mandwerk,” zei Jonsson. “Je komt dichter bij de mensen aan boord.”

Vergelijkbare berichten

